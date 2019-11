Στέφανος Τσιτσόπουλος: Ενας «Ροκ Σταρ» εξομολογείται…

Ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για το νέο του βιβλίο

Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ, εκπαιδευτικό - συγγραφέα

Εικόνες, μνήμες και αναμνήσεις της Ξάνθης στην «εφηβεία», τέλη της δεκαετίας του ’70, αρχές του ’80 αποτυπώνει γλαφυρά στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ροκ Σταρ» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας Στέφανος Τσιτσόπουλος. Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο Public του Βόλου διοργανώνεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου και θα μιλήσουν o εικαστικός και καθηγητής της σχολής αρχιτεκτόνων Αλέξανδρος Ψυχούλης και ο Νίκος Μπαρπάκης. Ο Στέφανος Τσιτσόπουλος θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Συνομιλούμε με τον συγγραφέα, στον κυριακάτικο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο σας βιβλίο με τον τίτλο «Ροκ Σταρ» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία.

Αντί για λίγα λόγια θα σας πω μερικές λέξεις και αρκετά ονόματα πόλεων, αλλά και ανθρώπων που πρωταγωνιστούν στο μυθιστόρημά μου. Αν μπορέσετε να τα ενώσετε στη σωστή σειρά, θα καταφέρετε να σχηματίσετε μια γενική εικόνα! Αν όχι, δεν πειράζει, κοντά είναι η άλλη Παρασκευή που θα βρίσκομαι στον Βόλο, για να συναρμολογήσουμε την ιστορία κομμάτι - κομμάτι: Ξάνθη 1978, Νέα Υόρκη 1951, Θεσσαλονίκη 1997, Αθήνα 2019, το Φοιβαγιάκι, ο Κόκκινος Μιχάλης, ο «Φύλακας στη σίκαλη» του Τζέι Ντι Σάλιντζερ, ο Κομαντάντε Φ, ο Ίγκι Ποπ, η Blondie με την μπάντα της στο κλαμπ CBGBs, έρωτας, φιλία, ροκενρόλ, ο Τζον Λένον νεκρός, ένα μεγάλο ρολόι κάπου στη Θράκη, μοναξιές, χιόνι, τηλεφωνικοί θάλαμοι, Κόρνις Νιου Χάμσαϊρ, Συγγρού, στριπτιζάδικα, η Σώτη Τριανταφύλλου στο Παρίσι, ο Χρήστος Χωμενίδης στο Παγκράτι, μια πορτοκαλόπιτα στο καφέ Σελέκτ της Κυψέλης, γρήγορα αυτοκίνητα, Εδιμβούργο, Κεϋλάνη, μια παρόρμηση σαν μια φούντωση μια φλόγα που είχα μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου είχε κάνει μια όμορφη Σαλονικιά! Που μου είπε «προσπάθησέ το, γράψε το όμως γρήγορα, γιατί ο χρόνος κυλά και κάποτε κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια αλλά και να θέσει τη μόνη ερώτηση που δεν απαντήθηκε ακόμα: τι να απέγινε άραγε εκείνο το παιδί, ο Χόλντεν Κώλφηλντ; Και ποιος αγαπάει από όλα τα βιβλία του κόσμου το «Στη Σίκαλη, στα στάχυα ο πιάστης» του Τζέι Ντι Σάλιντζερ;».

Ποια ήταν η πηγή έμπνευσής σας;

Εκείνο το παιδί ο Χόλντεν Κώλφηλντ και ο μπαμπάς του, ο μέγας Αμερικανός συγγραφέας Τζέι Ντι Σάλιντζερ, που έγραψε τον βίο και την πολιτεία του. Η μεταφράστρια του βιβλίου «Ο φύλακας στη σίκαλη» που στην Αμερική κυκλοφόρησε το 1951, αλλά στην Ελλάδα έσκασε το 1978 και σε άλλη μια επανεκτέλεση, πάλι από την κυρία Τζένη Μαστοράκη, το 2014 με τίτλο «Στη Σίκαλη, στα στάχυα ο πιάστης». Και το πώς όλοι αυτοί, παρέα με μερικούς ακόμα μουσικούς, όλοι μαζί, λογοτεχνία και νότες, με καθόρισαν σαν άνθρωπο, μου δίδαξαν συμπεριφορά και κώδικα επιβίωσης σε έναν κόσμο γεμάτο κάλπηδες και ιμιτασιόν ανθρώπους. Αλλά εγώ χάρη σ’ αυτό το βιβλίο-Βίβλο μου κατάφερα να σωθώ και να μη γίνω βλάσφημος ή άπιστος και να μην προδώσω ούτε τα εφηβικά μου όνειρα μα ούτε και τον Μπρους Σπρίνγκστιν ή τους Pulp, σε μια εποχή όπου όλοι ακούνε Sin Boy ή Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτό είναι το «Ροκ Σταρ»: οι αναμνήσεις μου αλλά και η κατάθεση - χρέος μου για όλα τα μοναχικά παιδιά που φοβούνται να μεγαλώσουν. Υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος από το να πατάτε το γκάζι σαν τον Τζέιμς Ντιν ή να βάλετε το κεφάλι σας στον φούρνο όπως η ποιήτρια Σίλβια Πλαθ, και θα τον βρείτε σε αυτό το βιβλίο. Αλήθεια λέω!

Στο βιβλίο υπάρχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, όπως…

Οπως… Ένα από τα εκατό περίπου που αποκαλύπτω και για τη ζωή του Τζέι Ντι Σάλιντζερ αλλά και τη δικιά μου: αυτός τα είχε με την Ούνα Ο’Νηλ που τον παράτησε για να παντρευτεί τον Τσάρλι Τσάπλιν. Εγώ τα έχω με το Φοιβαγιάκι που, αν με παρατήσει όπως λέει στο βιβλίο για τον μεγάλο της έρωτα Νίκο Γκάλη, να ξέρετε θα την εκδικηθώ και θα τηλεφωνήσω στην Ντέμπι Χάρι μπας και ξαναπάρει μπρος εκείνο το ζετέμ μας το παλιό, που μόνο η Γουινόνα Ράιντερ και ο Φοίβος Δεληβοριάς ήταν μάρτυρες όταν με κυνηγούσε για ένα έστω φιλί στη Νέα Υόρκη.

Στο εξώφυλλο υπάρχουν δύο πρόσωπα. Ποια είναι αυτά και γιατί έγινε αυτή η επιλογή;

Εγώ και η Ντέμπι Χάρι, που σας έλεγα, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη του 1951, μα στην Ξάνθη του 1978, που στο βιβλίο μου με ακόμα περισσότερες φωτογραφίες-τεκμήρια στις μέσα σελίδες θα μάθετε τι έπαιξε ανάμεσά μας!

Είστε ραδιοφωνικός παραγωγός στον Athens Voice. Τι σημαίνει για σας μουσική;

Κοιτάξτε, και ειδικά αν μιλάμε για μουσικές όπως αυτές του βιβλίου μου, άγριες, γρήγορες, ροκενρόλ, εξομολογητικές και αληθινές, της καρδιάς κι όχι των προδιαγραφών που βάζουν μια ζωή οι έμποροι και οι νταλαβεριτζήδες που κυνηγούν την επόμενη μεγάλη επιτυχία για τον «λαό»: ελιξίριο θα πει για μένα η λέξη μουσική. Βουτάς μέσα της και μένεις δεκατεσσάρων χρόνων για πάντα κι ας έγινες πενήντα πέντε σε μία νύχτα.

Πώς επηρέασε τη ζωή σας η αγάπη σας για τη ροκ μουσική;

Τόσο πολύ το αγάπησα το ροκ εν ρολ, που αντί να γίνω δικαστής ή δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μιας και τα σπούδασα τα νομικά, εγώ προτίμησα να δουλέψω για πολλά φεγγάρια σαν αλογάκι στο λούνα παρκ.

Κάποιος που δεν είναι λάτρης της ροκ μουσικής μπορεί να διαβάσει το βιβλίο σας;

Θα ακουστεί αλαζονικό ή αντιεμπορικό, μα δεν μπορώ να πω και ψέματα, ειδικά αυτόν τον καιρό που έρχονται Χριστούγεννα και ο κόσμος καλό θα είναι να κάνει ή να παίρνει δώρα που του ταιριάζουν: όχι, κάποιος που δεν τον πέθαναν ή δεν τον ανέστησαν τα τραγούδια των Radiohead ή πιο παλιά του Τσακ Μπέρι, καλύτερα να κρατήσει τα χρήματά του, ή αν θέλει αντί να τα πετάξει στο βιβλίο μου να τα χαρίσει σε έναν άστεγο. Η σε ένα ορφανοτροφείο. Εκεί που μένουμε ακόμα κάποιες νύχτες τα ορφανά του συγγραφέα Τζέι Ντι Σάλιντζερ και αυτή την Πρωτοχρονιά την περιμένουμε πώς και πώς: θα αλλάξουμε, λέει, τον χρόνο, που μας έταξε πως θα έρθει να μας πει τα κάλαντα αλλά και να δειπνήσει μαζί μας η αυτού μεγαλειότης - εξοχότης του, ο Μόρισεϊ.

Ποιο υπήρξε το ροκ ίνδαλμά σας;

Αν μου επιτρέπεις, θέλω να διορθώσω τον χρόνο του ρήματος. Ποιος υπάρχει ως το αιώνιο ροκ ίνδαλμά μου. Ο Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones. Δεν λύγισε και δεν μας πρόδωσε ποτέ, όπως θα διαπιστώσουν όσοι θα διαβάσουν το βιβλίο. Και το δικό μου το «Ροκ Σταρ», αλλά και το «A Life», ίσως την ωραιότερη αυτοβιογραφία ροκενρόλ μουσικού που έχω διαβάσει!

Ποια είναι τα επόμενα συγγραφικά σας σχέδια;

Οταν οι συγγραφείς κάνουν σχέδια και ο Θεός, αλλά και ο εκδότης τους γελάνε!

Μία ευχή για τους αναγνώστες σας.

Keep on rocking in a free world.