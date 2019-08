Τάκης Τλούπας: Θεσσαλία

[6] Βλέπε σχετικά, Κι αυτόν τον Αύγουστο στη Μεσοχώρα για τη Διάσωση του Αχελώου 10-11/08,’ Περιοδικό ‘Βαβυλωνία,’27/07/2019, https://www.babylonia.gr/2019/07/27/ki-afton-ton-avgousto-sti-mesochora-gia-ti-diasosi-tou-acheloou-10-11-08/. «Μετά τις πολλές μεταλλαγές που υπέστη στο διάστημα τεσσάρων δεκαετιών ο σκοπός των έργων στον άνω ρου του Αχελώου, σήμερα αντιμετωπίζουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του φράγματος της Μεσοχώρας ως -ανεξάρτητου από την εκτροπή- έργο καθαρά ενεργειακού σκοπού. Κανέναν, όμως, δεν μπορούν να κοροϊδέψουν. Η πρόθεση για αποπεράτωση του φράγματος της Συκιάς και η συντήρηση της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου αποκαλύπτουν την κρυφή απόφαση για την τμηματική της ολοκλήρωση. Βάφτισαν «πράσινο» ένα τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα, το οποίο γίνεται ταφόπλακα του τελευταίου άγριου κομματιού του Αχελώου, αφού από τη Μεσοχώρα και κάτω ο «θεός» ποταμός έχει εγκιβωτιστεί από αλλεπάλληλα φράγματα στα Κρεμαστά, στο Καστράκι, στο Στράτο και στον Ταυρωπό». Το υπόδειγμα της εμβάπτισης, ενός φυσικού συμβάντος, στα νάματα της ‘θεότητας’ απαντάται στην αρχαία ελληνική όσο και στη λαϊκή-δημοτική παράδοση, διαμεσολαβεί τις λειτουργίες του διττού πλαισίου της κρισιμότητας-σημαντικότητας που αποκτά το ύδωρ, και πιο συγκεκριμένα ο ποταμός (εδώ ο Αχελώος) για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων (ποταμός-‘θεός’ που προσφέρει την ζωή, ήτοι το νερό/ από τότε ενυπάρχει μία πρώιμη μορφή αναπαράστασης του ύδατος ως ‘πολύτιμου αγαθού’), αναφέροντας παράλληλα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό που η Veena Das αποκαλεί ως «δηλητηριώδη γνώση» η οποία και σχετίζεται στην επί-γνωση των αγριοτήτων που είναι ικανά να διαπράξουν τα ανθρώπινα υποκείμενα, πλήττοντας τον ποταμό-‘Θεό.’ Εξ αντικειμένου, η παρουσία του ποταμού-‘Θεού’ κινείται στον αντίποδα της «δηλητηριώδους γνώσης» που τείνει προς τον θάνατο: η αγριότητα προς το ποτάμι, είναι μία μορφή θανάτου, εκεί όπου δεν υπάρχει ‘αθανασία.’ Βλέπε σχετικά, Das Veena, ‘Life and Words. Violence and the Descent into the Ordinary,’ University of California Press, Berkeley, 2007, σελ. 72-76.