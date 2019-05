Ένα χαμένο βίντεο των Μπιτλς για 50 χρόνια έρχεται στο φως

Ένα χαμένο βίντεο μιας εμφάνισης των θρυλικών «σκαθαριών» όταν ερμηνεύουν το τραγούδι Paperback Writer στο Top of the Pops το 1966 ήρθε στο φως μετά από 50 και πλέον χρόνια. Είχε χαθεί για δεκαετίες, αλλά αποκαλύφθηκε ότι ήταν στα χέρια του συλλέκτη David Chandler που είχε μια σειρά από ταινίες 8mm. Η εκτέλεση του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1966.

Ο Chandler έδωσε το ταινιάκι στο Kaleidoscope, μια ομάδα που ειδικεύεται στην ανάκτηση βίντεο και τηλεοπτικών εκπομπών. Οι ειδικοί επεξεργάστηκαν το βίντεο και βελτίωσαν τον ήχο του κλιπ, που περιλαμβάνει 92 δευτερόλεπτα από τους Beatles να ερμηνεύουν το Paperback Writer.

Ο διευθυντής του Kaleidoscope, Chris Perry, δήλωσε ότι το να βρεθούν 11 δευτερόλεπτα Paperback Writer ήταν απίστευτο, αλλά στη συνέχεια τους έγινε το δώρο των 92 δευτερολέπτων - και εννέα λεπτά από το Top of the Pops του 1966 – κάτι καταπληκτικό σε ανάκτηση αρχείων.

Το νέο υλικό που έχει βρεθεί περιλαμβάνει επίσης τη Dusty Springfield που τραγουδάει το Goin ’Back, τους The Hollies και τον Tom Jones να τραγουδά το Green Grass of Home. Ο Ike και η Tina Turner, παρουσιάζονται στο ίδιο υλικό. Το βίντεο θα προβληθεί στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και η προβολή θα περιλαμβάνει συνομιλίες από εμπειρογνώμονες όπως ο Ayshea Brough, ο οικοδεσπότης του Lift Off στη δεκαετία του 1960 και του ’70. Η εταιρεία «Καλειδοσκόπιο» ξεκίνησε να συλλέγει τις 100 κορυφαίες τηλεοπτικές εκπομπές του Ηνωμένου Βασιλείου τον Απρίλιο του 2018 και οι ειδικοί λένε ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν δώσει το υλικό που κατέχουν.

[thetoc.gr]