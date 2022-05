Wall Street: «Βουτιά» 165 δισ. δολαρίων στις μετοχές των social media λόγω Snapchat

Επιμέλεια - Νοηματική απόδοση: Χρήστος Θ. Παναγόπουλος

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα λιθαράκι στα στα δεινά ενός κλάδου που ήδη ταλανίζεται από την καθυστέρηση της αύξησης των χρηστών και τους φόβους για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Οι μετοχές της εξαρτώμενης από την ψηφιακή διαφήμιση Snap κατέρρευσαν έως και 40%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση που έχουν σημειώσει ποτέ, εξανεμίζοντας περίπου 15 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Αν προστεθούν στην αξία των μειώσεων για ομοειδείς εταιρείες όπως η Meta Platforms Inc. που ανήκει στο Facebook, η Alphabet Inc. που ανήκει στην Google, η Twitter Inc. και η Pinterest Inc., ο όμιλος είδε να εξανεμίζονται 165,6 δισ. δολάρια.

Η Snap διαπραγματευόταν στα 13,60 δολάρια στις 9:50 π.μ. (τοπική ώρα) στη Νέα Υόρκη, κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς του 2017 που είχε διαμορφωθεί στα 17 δολάρια.

Όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, η επιβράδυνση των μακροοικονομικών μεγεθών είναι πιθανό να επηρεάζει τα αποτελέσματα της διαφήμισης στον ευρύτερο τομέα του Διαδικτύου, αν και εκτιμάται ότι οι πλατφόρμες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη διαφήμιση εμπορικών σημάτων - όπως το Twitter, το YouTube της Google και το Pinterest - είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν συνολικά μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Ο ιδιοκτήτης της εφαρμογής Snapchat, η οποία στέλνει μηνύματα που εξαφανίζονται και προσθέτει ειδικά εφέ σε βίντεο, ανακοίνωσε τριμηνιαία αύξηση χρηστών τον Απρίλιο που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις. Αλλά με την εταιρεία να δηλώνει μόλις ένα μήνα αργότερα ότι δεν θα ανταποκριθεί στις προηγούμενες προβλέψεις για τα έσοδα και τα κέρδη, οι οικονομικές αναλύσεις κατέδειξαν τελικά μια ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Η είδηση προκάλεσε εκτεταμένες πωλήσεις σε όλο το χώρο της διαφήμισης και της τεχνολογίας διαφημίσεων. Μεταξύ των αξιοσημείωτων απωλειών, η Trade Desk Inc. βυθίστηκε κατά 18%, η fuboTV Inc. έχασε 7,7%, η Magnite Inc. έχασε 10%, η LiveRamp Holdings Inc. διολίσθησε 7,4%, η Roku Inc. έπεσε 13% και η Vizio Holding Corp. υποχώρησε 5,5%. Επιπλέον, η Omnicom Group Inc. σημείωσε πτώση 6,4% και η Interpublic Group of Cos έχασε 4,9%.

Πηγή: cnn.gr