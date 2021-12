Ναυπήγησαν στην Κίνα 1.300 πλοία συνολικής αξίας $60 δισ. οι Έλληνες εφοπλιστές

Στη σημασία του διαλόγου των ναυτιλιακών κέντρων Ελλάδας και Κίνας ύστερα από την μακρά περίοδο της πανδημίας και των προβλημάτων που δημιούργησε εστίασαν στη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης ύστερα από πρωτοβουλία του Shanghai Lujiazui Financial City Development Bureau και της εταιρείας XRTC Business Consultants, με την υποστήριξη της China Classification Society και τη συμμετοχή του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και εκπροσώπων του ναυτιλιακού cluster.

Ο Γιώργος Ξηραδάκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της XRTC, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην πανδημία, ευελπιστώντας ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η λέξη κλειδί είναι η «επανεκκίνηση».

O κ. Yang Chao (Deputy Head of Pudong New Area/Deputy Director of Shanghai Free Trade Zone) στο καλωσόρισμά του έκανε μια εισαγωγή για την πρόοδο στην κατασκευή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου της Σαγκάης, καθώς και τις σχετικές πολιτικές της Κεντρικής Κυβέρνησης της Κίνας για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της Νέας Περιοχής Pudong, καλώντας τους Έλληνες πλοιοκτήτες να επενδύσουν στο Pudong.

Ο Wang Yong (Representative of the Investment Promotion Center of the Lingang Special Area of the Shanghai Pilot Free Trade Zone Management Committe) παρουσίασε τα καινούρια σχέδια του Shanghai Lujiazui Financial City Development Bureau σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των προϊόντων που μπορεί να παρέχει η πρωτεύουσα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κίνας, το Shanghai Pudong New District, όπου εκατοντάδες μεγάλες εταιρείες με ενεργητικό δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν την έδρα τους μαζί με χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εταιρείες υπηρεσιών και εμπορίου όπως και χρηματιστήρια.

Το Pudong αποτελεί έναν κόμβο παγκοσμίου επιπέδου που αποτελείται από λιμάνια, αεροδρόμια και ακτές έχοντας συγκεντρώσει 10.400 εγχώριες και ξένες ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετέχουν σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή αλυσίδα υπηρεσιών. Η ετήσια δυναμικότητά του για το 2020 είναι 39,09 εκατομμύρια TEU, κατατάσσοντας το λιμάνι της Σαγκάης στην πρώτη θέση ως το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο για 11 συναπτά έτη.

Περισσότεροι από 100.000 αλλοδαποί έχουν εγκατασταθεί στο Pudong, μια περιοχή που έχει προσελκύσει, τον μεγαλύτερο αριθμό κεντρικών γραφείων πολυεθνικών εταιριών (359), τη μεγαλύτερη κλίμακα ξένων επενδύσεων (περίπου $9,4 δις μέσα στο 2020) καθώς και τις υψηλότερες αποδόσεις σε αυτές.

Η Pudong πρωτοστάτησε στην προώθηση της κατασκευής μιας πιλοτικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στη χώρα. Είναι η περιοχή της Σαγκάης στην οποία η κινεζική κεντρική κυβέρνηση έχει δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού κέντρου που θα μπορέσει να προσφέρει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εγχώριους και ξένους επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στην Pudong.

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Πατέρας αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία των δύο λαών και στην συνεργασία τους στο ναυτιλιακό τομέα η οποία πάντα ήταν επωφελής και για τις δυο πλευρές βασιζόμενη στην κοινή αλληλοκατανόηση και εμπιστοσύνη. Η μακρόχρονη συνεργασία των Ελλήνων εφοπλιστών με τα κινέζικα ναυπηγεία καθώς και η επιτυχημένη επένδυση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία τον ανέβασε στην 5η θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης λιμένων αποδεικνύουν ότι οι μελλοντικές συνεργασίες με την Κίνα μπορεί να βασίζονται μόνο στην επιτυχία.

Ο Πάνος Λασκαρίδης στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η εταιρεία του έχει μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία της με την Κίνα αφού έχει ολοκληρώσει την κατασκευή 35 πλοίων έχοντας επίσης ιδρύσει έναν μεγάλο αριθμό εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Στο γενικότερο πλαίσιο, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ναυπηγήσει περίπου 1.300 πλοία συνολικής αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ξένος επενδυτής αναφέρθηκε στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο νομικό πλαίσιο της χώρας αφού παρά το γεγονός ότι το Αγγλικό Δίκαιο είναι αποδεκτό, οι αποφάσεις των Αγγλικών δικαστηρίων δεν γίνονται δεκτές. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν όμως και οι Κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα εξαιτίας της Ελληνικής γραφειοκρατίας και συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων. Ως παράδειγμα ανέφερε την Cosco και την εγκατάστασή της στην Ελλάδα ενώ διατύπωσε την πεποίθηση ότι οι δύο πλευρές μπορούν να αντιμετωπίσουν τα οποιαδήποτε τέτοια προβλήματα με αποφασιστικότητα προκειμένου να τα επιλύσουν και να συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Ο Χάρης Βαφειάς καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικτυακής συνάντησης, τόνισε ότι μόνο μέσω του διαλόγου μπορούν οι δύο μεγάλες ναυτιλιακές χώρες να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, εκδήλωσε την πεποίθηση ότι ο διάλογος μεταξύ του ΝΕΕ και του Shanghai Lujiazui Financial City Development Bureau αλλά και όλης της ναυτιλιακής κοινότητας θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και οπωσδήποτε θα δώσει μεγάλη ώθηση ανάπτυξης στις διμερείς ναυτιλιακές σχέσεις, σε μία εποχή που τα στελέχη της αγοράς προετοιμάζονται για τις νέες συνθήκες συνεργασιών στο νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την πανδημία.

Η XRTC Business Consultants είναι πρωτοπόρος στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών κυρίως στον τομέα χρηματοδότησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών τόνισε ο κ. Ξηραδάκης ο οποίος επεσήμανε ότι υπάρχει χώρος για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος από την πανδημία στη συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Ε.Ε Γιώργος Αλεξανδράτος εκδήλωσε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη διαρκή και γόνιμη συνεργασία τόσο των δύο χωρών η οποία όπως υπενθύμισε άρχισε από τη θάλασσα όταν οι Έλληνες πλοιοκτήτες μετέφεραν με τα πλοία τους στη Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) αγαθά, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη στον λαό παρά το εμπάργκο που είχαν επιβάλλει οι δυτικές χώρες μετά την ίδρυση της ΛΔΚ. Προσκάλεσε δε τους εκπροσώπους του Shanghai Lujiazui Financial City Development Bureau, να παραβρεθούν στην έκθεση των Ποσειδωνίων το καλοκαίρι του 2022 και να συναντηθούν με το προεδρείο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρόσκληση την οποία αποδέχτηκε ο κ. Yang Chao με ιδιαίτερη χαρά.

Στην αποφώνησή του ο Yang Chao, κάλεσε τις ελληνικές εταιρείες να παρουσιάσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια απεύθυνε πρόσκληση να επισκεφθούν τη Σαγκάη τόσο στην περίοδο της Διεθνούς έκθεσης Shanghai Import Export Exhibition όσο και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία προκειμένου να ξεναγηθούν στις νέες υποδομές.

newsmoney.gr