Λιανεμπόριο: Τι συμβαίνει όταν το ημερολόγιο δείχνει μόνο άσους

Όταν η περισσότεροι περιμένουν την Black Friday οι πιο ψαγμένοι -ή οι πιο μόνοι- κυνηγούν προσφορές γιορτάζοντας τη Singles’ Day!

Αν και πρόκειται για μια καθαρά κινεζική «γιορτή» και μάλιστα ανεπίσημη, αφού την «καθιέρωσε» ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba τη δεκαετία του ‘90, σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει μόνο άσους, δηλαδή 11/11, γιορτές και ηλεκτρονικές προσφορές έχουμε και εντός των τειχών.

Όπως συμβαίνει και με την ελληνική… Μαύρη Παρασκευή, «ξεχειλωμένη» είναι και η Singles’ Day, καθώς οι προσφορές των καταστημάτων απλώνονται και σε μερικές ημέρες μετά και δεν αφορούν μόνο την 11/11.

Ήδη Singles’ Day προσφορές για το διάστημα 11-14/11 διαφημίζει η δανική αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού και επίπλων Jysk προτείνοντας «να φροντίσουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας».

Επίσης, «υπέροχες προσφορές μόνο για εσάς» έχει η αλυσίδα καλλυντικών Sephora, τα Cosmos Sport και Sneaker10 (no pair, no worries, spoil yourself), το site της Puma, το e-shop καλλυντικών scarlet beauty (πρόκειται για την εταιρεία Λενίδι συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη), το ηλεκτρονικό κατάστημα buldoza, μέχρι και η αλυσίδα εστιατορίων TGI Fridays.

Βέβαια το μεγάλο πανηγύρι γίνεται στα κινέζικα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Banggood, το Geekbuying, και φυσικά το Aliexpress, που κάνουν τρελές προσφορές όλη μέρα.

Χαμηλώνει τους τόνους ο κινεζικός γίγαντας

Ωστόσο, ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba φέτος κατέβασε τους τόνους για το εμπορικό γεγονός της Singles’ Day, μειώνοντας τη διαφημιστική του εκστρατεία εν μέσω αυστηρού ρυθμιστικού ελέγχου που δέχεται στην Κίνα. Μάλιστα επέλεξε να μην παρέχει δεδομένα πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο, ενώ τονίζει πως εφέτος εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πέρυσι, η Alibaba επέκτεινε την αρχική μονοήμερη εκδήλωση σε ένα φεστιβάλ αγορών 11 ημερών, με τις καλύτερες προσφορές συγκεντρωμένες σε δύο περιόδους, 1-3 Νοεμβρίου και 11 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είπε ότι συγκέντρωσε 74 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες ή “μικτή αξία εμπορευμάτων” (GMV).

Σχεδόν 49 δισ. δολ. οι πωλήσεις της JD.com

Αντίπαλοι της Alibaba, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα JD.com, έχουν επίσης εκδηλώσεις για την Ημέρα των Singles.

Η JD.com είπε ότι οι πωλήσεις της, που ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου, έφτασαν τα 311,4 δισεκατομμύρια γιουάν (48,72 δισεκατομμύρια δολάρια) έως τις 2:09 μ.μ. τοπική ώρα (08.09 ώρα Ελλάδας) σήμερα, από 271,5 δισεκατομμύρια γιουάν την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι.

ot.gr