Εθνική Ασφαλιστική: Αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και βραβεύεται από το κοινό

Στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της ο άνθρωπος και η προσφορά ευέλικτων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες του.

Η επιχειρηματική στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής, οδηγεί την εταιρεία σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τα προ φόρων κέρδη για την περίοδο 2012-2019, να ανέρχονται αθροιστικά στο ποσό των € 650εκ., γεγονός που αποδεικνύει ότι η Εταιρεία, η διοίκηση, το προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων, έχουν εργαστεί με ιδιαίτερο ζήλο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Η Εθνική Ασφαλιστική στα 128 χρόνια λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως «ενεργό μέλος» της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θέτει ως κύριους άξονες δράσης της την Κοινωνία , τους Εργαζομένους , το Περιβάλλον, την Οικονομία. Με αίσθημα ευθύνης λειτουργεί ανταποδοτικά προς την κοινωνία, στέκεται ενεργά δίπλα σε ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες υποστηρίζοντας δράσεις και φορείς που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο, ενώ συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά 24,3% το 9μηνο του 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, κάτι που αντανακλά την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της και του κοινού γενικότερα, που την επιλέγει διαχρονικά για τις βασικές της αξίες, την εμπιστοσύνη, τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία. Τα κέρδη προ φόρων για το 9μηνο 2019 βελτιώθηκαν κατά 18,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 59,2 εκ. το 2019 έναντι 50,1 εκ. το 2018.

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα δίκτυα εφαρμόζοντας multi-channel στρατηγική με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται εντυπωσιακές επιδόσεις στα δίκτυά της καθώς και στους ίδιους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της. Συγκεκριμένα το εταιρικό της δίκτυο σημείωσε αύξηση το 9μηνο του 2019 σε σχέση με το 9μηνο του 2018 κατά 8,8% σε €184,2 εκ. και 7,1% σε €111,0 εκ. αντίστοιχα, αλλά και το δίκτυο Bancassurance κατά την ίδια περίοδο σημείωσε θεαματική αύξηση 74,6% σε €217,9 εκ.

Η Εθνική Ασφαλιστική πιστή στη μακρόχρονη ιστορία της βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία και τους ασφαλισμένους της επιστρέφοντας μέρος των κερδών της μέσω διαφόρων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στηρίζει το τρίπτυχο πολιτισμός, αθλητισμός, εκπαίδευση συνεργαζόμενη με μη κερδοσκοπικούς φορείς με επιτυχία και βραβεύεται για τη δράση της.

Ενδεικτικά, τον Ιούνιο 2019 απέσπασε σημαντική διάκριση για τις επιδόσεις της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, βάσει της αξιολόγησης CRI Pass.

Η εταιρία επίσης βραβεύτηκε για τα πρωτοποριακά της προγράμματα που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με το βραβείο Salus Index Award 2019.

Επιπλέον αναδείχθηκε με ψηφοφορία του κοινού Corporate Superbrand Greece για τα 2018-2019 και απέσπασε βραβείο αριστείας .

Στον διαγωνισμό Loyalty Awards 2019 απέσπασε 5 βραβεία ( 1 Gold, 3 Silver & 1 Bronze) και αναδείχθηκε νικήτρια εταιρία με Gold Award στην κατηγορία “Best use of Marketing & Communication /Best promo campaign-Contest” διαδίδοντας το όφελος της ασφάλισης σε μεγάλα εμπορικά κέντρα όπου το κοινό χαλαρώνει, διασκεδάζει και ψωνίζει.

Η βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στο «Forum Diamonds of the Greek Economy 2019», επιβεβαιώνει το έργο και την προσπάθεια των στελεχών της εταιρείας.





Η προσήλωση στον άνθρωπο, στις ανάγκες του και στον βέλτιστο συνδυασμό καλύψεων και κόστους ασφάλισης, αποτελεί την βάση για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη και την ξεγνοιασιά από γενιά σε γενιά.