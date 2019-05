Οικονομία «Μπλόκο» από το ΣτΕ στα δώρα και στο επίδομα αδείας δημοσίων υπαλλήλων Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ στα κόμματα πριν τις ευρωεκλογές Συντάξεις και τέσσερα επιδόματα θα πληρωθούν την Παρασκευή 120 δόσεις: Η μηνιαία πληρωμή ανάλογα με το εισόδημα [πίνακας] Τελευταία νέα απο Οικονομία Οι παράγοντες της αγοράς για τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα στο ράφι Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-20, 18:50:35 Σε χιλιάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης - ίσως και περισσότερους από 8.400 κωδικούς - πωλούνται από σήμερα φθηνότερα στα καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ λόγω της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από 24% στο 13%, που αποτελεί μέρος των φοροελαφρύνσεων της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ, κατά 8,9% σε 56 κατηγορίες προϊόντων στο ράφι, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις των εκπροσώπων τους σε κυβερνητικά στελέχη την προηγούμενη εβδομάδα για την άμεση μείωση των τιμών και την ταχεία προσαρμογή της αγοράς, όπως προβλέπεται από τον νέο νόμο, προς όφελος των καταναλωτών και πελατών τους. Όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες της αγοράς, ο κλάδος προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα. Τα προηγούμενα 24ωρα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών. Αναλυτικότερα, η αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ οδήγησε σε μείωση τιμών σε περισσότερα από 8.400 προϊόντα που διατίθενται μέσω του δικτύου πωλήσεων της ΑΒ Βασιλόπουλος. Πρόκειται για ένα νούμερο που αντιστοιχεί στο 24% των κωδικών που έχει στα ράφια της και αγγίζει το 1/3 των κατηγοριών της. Στο δίκτυο πωλήσεων των My market η αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ οδηγεί από σήμερα σε μείωση των τιμών κατά 8,9% σε 5.266. Η μείωση των τιμών αφορά σχεδόν ένα στα τρία προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες και οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία μειώνονται οι τιμές αφορούν σχεδόν το 30% των ετήσιων πωλήσεων των My market. Η αλυσίδα Σκλαβενίτης διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 24% σε 13%, σε όλα τα καταστήματα του δικτύου ανά την Ελλάδα. Η αλυσίδα Μασούτης επισημαίνει από την πλευρά της ότι το μέτρο εφαρμόζεται ομαλά, όπως διαβεβαίωσαν την προηγούμενη εβδομάδα όλοι οι εκπρόσωποι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη για την άμεση μείωση των τιμών και την ταχεία προσαρμογή της αγοράς, όπως θα προβλέπεται από τον νέο νόμο, προς όφελος των καταναλωτών και πελατών τους. Εξάλλου και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ LID Ελλάς από σήμερα μειώνει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα που μειώθηκε ο ΦΠΑ. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι μειώνει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματά της: επώνυμα, γκάμας, προσφοράς, ακόμα και σε αυτά που είχαν παραγγελθεί με παλαιότερο ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι οι τιμές θα μειωθούν στο ακέραιο και δεν θα υπάρχουν στρογγυλοποιημένες τιμές. Ποια προϊόντα αφορά η μείωση του ΦΠΑ Ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών που επηρεάζονται από την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ είναι 56. Από αυτές οι σημαντικότερες αφορούν κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τις εξής: • ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (π.χ. αλίπαστα, ταραμά, ρέγγες, σολομό, καπνιστά σκέτα είτε σε λάδι, πέστροφα, βακαλάο υγράλατο είτε ξηράλατο) • ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ • ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (αφορά σε 4 διαφορετικές κατηγορίες και περιλαμβάνει ψωμί τοστ, πίτες για σουβλάκι, φρυγανιές, παξιμάδια και κριτσίνια. Ισχύει επίσης για όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται στη ζεστή γωνιά των χώρων πώλησης των σούπερ μάρκετ, φρέσκα & κατεψυγμένα ψωμιά, κρουασάν, κουλούρια Θεσσαλονίκης κ.α.) • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΥΣΗΣ (αλάτι, ξύδι, λεμόνι, ζωμοί ψυγείου) • ΓΛΥΚΑ (αφορά σε 3 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν μπισκότα, σοκολατοειδή, κουλουράκια, γλυκά κουταλιού, πραλίνες, φυστικοβούτυρο, χαλβάδες, ταχίνι, λουκούμια, παστέλια) • ΓΛΥΚΑ SNACKS (κρουασάν, τσουρέκια, κέικ) • ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ • ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (εκτός νιφάδων βρώμης) • ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ - ΚΡΕΜΕΣ / ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ (κρέμες, ρυζόγαλο, ζελέ, μουσταλευριά, γλυκά κ.α.) • ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ • ΖΥΜΕΣ ΝΩΠΕΣ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ • ΚΑΦΕΔΕΣ - ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ • ΚΡΕΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ • ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ • ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ • ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (σούπες, ζωμοί, πουρές κ.α) • ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ • ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ • ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ • ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ • ΟΡΕΚΤΙΚΑ (ελιές, τουρσιά, έτοιμες σάλτσες ψυγείου, έτοιμες σαλάτες) • ΠΑΓΩΤΑ • ΡΟΦΗΜΑΤΑ • ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΩΝ (μαγιονέζες, μουστάρδες, κέτσαπ, dressings, σάλτσες) • ΤΟΜΑΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ • ΤΣΙΧΛΕΣ-ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ • ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ψυγείου και ραφιού • ΨΑΡΙ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ • SNACKS ΠΑΤΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Ως μια «σημαντική ελάφρυνση για τους επαγγελματίες της εστίασης» χαρακτήρισε το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ από το 24% στο 13%, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων και Ψητοπωλών Λάρισας Γιάννης Χρηστίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Χρηστίδης είπε ότι «η μείωση του ΦΠΑ ήταν στόχος και αγώνας του κλάδου για πολλά έτη» τονίζοντας πως με το μέτρο αυτό «ευτυχώς ξεπεράσαμε την εντατική και μπήκαμε στην βραχεία νοσηλεία». «Ήταν άδικο και κλοπή για τον πελάτη η ύπαρξη ΦΠΑ 24% στο φαγητό, γιατί δεν νομίζω πως τα μακαρόνια, τα φασολάκια, αλλά και η χοιρινή μπριζόλα ήταν είδη πολυτελείας» σημείωσε. Επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων Λάρισας, υποστήριξε πως η μείωση του ΦΠΑ θα βοηθήσει τους επαγγελματίες της εστίασης, αλλά και όσους ασχολούνται με την πώληση προϊόντων διατροφής, ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν οι τιμές στους καταλόγους των εστιατορίων είπε ότι «η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα επιπλέον κίνητρο, για όσους επαγγελματίες είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να μειώσουν τις τιμές στα καταστήματα τους». ΧΑΝΙΑ Ως θετικό βήμα που ωστόσο θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα όπως η μείωση της φορολογίας χαρακτηρίζουν τη μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών παράγοντες της αγοράς των Χανίων. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Χανίων Γιάννης Παυλάκης, «είναι ένα θετικό μέτρο που εν μέρει ανακουφίζει την αγορά. Η κάθε προσπάθεια για μείωση του ΦΠΑ και η απαλλαγή από τα υψηλά ποσοστά αυξάνει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι ένα σωστό μέτρο που ωστόσο θεωρώ ότι είναι ελλιπές. Δεχόμαστε ως επιχειρηματίες με χαρά ότι μείωση γίνεται, καθώς θεωρούμε ότι βοηθάει την αγορά. Θεωρώ ότι είναι ένα μικρό βήμα το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με μια γενικότερη μείωση του ΦΠΑ σε λογικά ποσοστά. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των επαγγελματιών ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα». Την άποψη ότι η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ είναι ένα θετικό μέτρο που ωστόσο θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα ελάφρυνσης και ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων καταθέτει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων Γιάννης Μανωλικάκης. «Κάθε μείωση φόρου σίγουρα βοηθάει εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η μείωση του ΦΠΑ αναμφισβήτητα βοηθάει, ωστόσο κυρίως οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουν και αύξηση των μισθών τους. Η μείωση του ΦΠΑ είναι μια μικρή ανάσα μετά από μια περίοδο που είχαν μειωθεί τα εισοδήματα. Η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει ωστόσο να συνδυαστεί και με μείωση της φορολογίας. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν και άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση της ανακούφισης των πολλών» ΤΡΙΚΑΛΑ Ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης του νομού Τρικάλων, κ. Νικόλαος Παπαευθυμίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις μειώσεις στο ΦΠΑ, τονίζει πως το συγκεκριμένο μέτρο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, προσθέτοντας, πως θα βοηθήσει πολλούς καταστηματάρχες στην επιβίωσή τους. Ωστόσο, ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφέρει ότι το μέτρο έρχεται μια κάποια καθυστέρηση, ενώ παρουσιάζει κενά στην κάλυψη όλων των καταστημάτων, για να εξηγήσει: «Δηλαδή, σε ότι αφορά στα σερβιριζόμενα είδη που είναι σε υγρή μορφή (μπύρες, κρασιά, αναψυκτικά, χυμούς κ.λπ.) αυτά παραμένουν στο 24%, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι ιδιοκτητών καφετεριών. Πάντως, συνολικά το μέτρο αναμένεται να βοηθήσει αρκετούς καταστηματάρχες να δουν την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία». «Είναι μια ανάσα για μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης νομού Τρικάλων, κ. Νικόλαος Παπαευθυμίου. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ήταν παράλογο το 24%, λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Χρήστος Τάτσης, πρόεδρος του σωματείου ΠΑΜΒΩΤΙΣ, (καφεμπάρ, εστιατόρια και συναφή επαγγέλματα). Όπως αναφέρει ο ΦΠΑ στην εστίαση είχε ξεκινήσει από 8% και έφτασε να τριπλασιαστεί με τους επιχειρηματίες να το απορροφούν προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο πελάτης. Επίσης ο γραμματέας της Συντεχνίας Αρτοποιών Ιωαννίνων, Θεόδωρος Αργύρης κρίνει θετικά το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ και εξηγεί πως πλην των αρτοσκευασμάτων όλα τα προϊόντα που διαθέτουν οι φούρνοι είχαν 24% φορολογικό συντελεστή. Όπως αναφέρει τον αυξημένο ΦΠΑ απορροφούσαν οι ίδιοι έως σήμερα προκειμένου προϊόντα όπως, κέικ, τυρόπιτες και άλλα γλυκίσματα να είναι προσιτά στον καταναλωτή. Το μέτρο επισημαίνει ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη των αρτοποιών. ΒΟΛΟΣ Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Τέλης Μπασδάνης, δήλωσε πως "πρέπει να γίνει πλήρης αναδιάταξη σε χιλιάδες ομοειδή προϊόντα στα οποία όμως επιβάλλεται διαφορετικός ΦΠΑ, με την λογική της χρήσης ή αναλόγως από τον χώρο που προσφέρεται το προϊόν. Καλοδεχούμενη η μείωση του ΦΠΑ, αλλά θα έπρεπε να γίνει με ορθολογικότερο τρόπο, ώστε να καταλάβει τις μειώσεις το καταναλωτικό κοινό." Στον χώρο της εστίασης ο πρόεδρος Γιάννης Γρηγορίου αναφέρει ότι "θα χρειαστεί ένα διάστημα για να δούμε πως θα διευκρινισθούν οι διαφοροποιήσεις από προϊόν σε προϊόν, γιατί αλλιώς χρεώνονται τα ποτά, αλλιώς τα αναψυκτικά και τα ανθρακούχα νερά και αλλιώς τα εδέσματα. Αλλιώς αγοράζουμε τον καφέ και τη ζάχαρη για παράδειγμα και αλλιώς θα πουλάμε. Αλλιώς το γάλα και αλλιώς οτιδήποτε θα περιέχει γάλα". Οι ξενοδόχοι στον Βόλο και στα νησιά των Σποράδων, δια του προέδρου των ξενοδόχων Σκιάθου, Αλέκου Ευσταθίου, επισημαίνουν ότι "είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πελάτες και στους τουρ-οπερέιτορς ότι έχουμε τόσους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ στο ίδιο προϊόν. Εχουμε τις διαφορετικές χρεώσεις σε ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα πρωινά των ξενοδοχείων, διαφορετικό ΦΠΑ στην ημιδιατροφή και διαφορετικό στις all inclusive υπηρεσίες. Όλοι θα ψάχνουν να δουν τις διαφοροποιήσεις και να τους εξηγούμε τι συμβαίνει". ΚΡΗΤΗ Ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός για τη μείωση του ΦΠΑ σε επιχειρηματίες της Εστίασης, των σούπερ μάρκετ αλλά και στους καταναλωτές. Από σήμερα οι ταμειακές μηχανές εκδίδουν αποδείξεις με διαφοροποιημένο το ΦΠΑ στα είδη τροφίμων με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική μείωση στους λογαριασμούς για το καλάθι της νοικοκυράς αλλά και για όσους στο πλαίσιο της διασκέδασης επιλέγουν τα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο οικονομικός διευθυντής μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Κρήτη Μιχάλης Πλεξουσάκης είπε ότι το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ είναι θετικό διότι ακολουθούν οι μειώσεις στο ράφι. «Ηδη προχωρήσαμε σε ποσοστό μείωσης 10%. Όλες οι τιμές θα μειωθούν, όπως έχουν δρομολογηθεί και ήδη οι περισσότερες έχουν μειωθεί και για όλα τα είδη. Φυσικά το μέτρο αφορά είδη διατροφής κατά κύριο λόγο και συνολικά θα μειωθεί το κόστος στο καλάθι της νοικοκυράς περίπου 10% με 11%. Αυτές τις μέρες υπήρξε μία εγρήγορση για τις αλλαγές των τιμών στην οποία ανταπεξήλθαμε με αποτέλεσμα με το άνοιγμα των καταστημάτων οι καταναλωτές να βγήκαν κερδισμένοι». Σύμφωνα με τον κ. Πλεξουσάκη, οι καταναλωτές είδαν το μέτρο θετικά. «Από σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις αλλά από τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν συζητήσεις των πελατών μας μέσα στα καταστήματα και όπως διαπιστώσαμε το αντιμετώπισαν πολύ θετικά και περίμεναν να το δουν στην πράξη, να δούν τον τελικό λογαριασμό. Φυσικά θα ήταν καλύτερο και πιο θετικό να υπήρχε μία οριζόντια μείωση σε όλα τα προϊόντα αλλά πιστεύω ότι λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων έγινε επιλεκτικά αυτή η μείωση για την οποία όμως πρέπει να πούμε ότι είναι εκτεταμένη και αυτό θα το διαπιστώσουν και οι καταναλωτές». Στην εστίαση σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο υπάρχει επίσης χαμόγελο όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ εστιάτορες και επιχειρηματίες αναψυχής. Ο Χάρης Αυγουστάκης από το Δ.Σ του συλλόγου εστίασης, Ρεθύμνου όπως ανέφερε: «Η θέση μας είναι πως η μείωση του ΦΠΑ είναι μέτρο που θα δώσει σημαντικές ανάσες στον κλάδο της εστίασης. Τα θετικά τα οποία θα αποκομίσουν και το κράτος αλλά και οι επιχειρηματίες είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Η μείωση του ΦΠΑ θα λειτουργήσει πολύ θετικά ποικιλοτρόπως, σύμφωνα με την άποψη μας». Όπως επισήμανε ο κ. Αυγουστάκης το αρνητικό είναι ότι έμεινε ένα σημαντικό μέρος επιχειρήσεων εκτός της μείωσης του ΦΠΑ όπως για τα καταστήματα αναψυχής, καφέ και μπαρ που ισχύει ακόμα το 24%. «Στην εστίαση οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έστω και μία μικρή μείωση των τιμών σεβόμενοι πάντα τους καταναλωτές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όλες σχεδόν οι επιχειρήσει για να προστατεύσουν την πελατεία τους απορρόφησαν τις επανειλημμένες αυξήσεις του φόρου σε βάρος τους, έχοντας την αντίληψη να μην επιβαρύνουν την ήδη τραυματισμένη καταναλωτική δύναμη των πελατών τους». ΚΕΡΚΥΡΑ Σε ισχύ τίθενται από σήμερα και στην Κέρκυρα, οι μειώσεις τιμών στη εστίαση, μετά τη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13%, όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων και συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, Νίκος Βεργέτης. Σύμφωνα με τον κ. Βεργέτη οι εστιάτορες του νησιού μπήκαν άμεσα στη διαδικασία μείωσης των τιμών, σε ό,τι αφορά το φαγητό, εντούτοις όπως ο ίδιος τονίζει «δε θα υπάρχει μείωση στα αλκοολούχα ποτά». «Το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες, αλλά πρόκειται για ένα ημίμετρο και όχι ακριβώς μέτρο, καθώς αφορά μόνο το φαγητό και δεν θα γίνει για όλα τα είδη της εστίασης» επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων και συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, επεξηγώντας πως «οι μειώσεις του ΦΠΑ θα έπρεπε να γίνουν και στα αλκοολούχα ποτά, στο καφέ και στα υπόλοιπα ροφήματα. ην ίδια ώρα την ικανοποίησή τους για την μείωση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής, στα σούπερ μάρκετ, εξέφρασαν, σήμερα οι Κερκυραίοι πολίτες που διαπίστωσαν να έχουν γίνει ήδη οι μειώσεις στα «ράφια». ΕΒΡΟΣ «Θεωρούμε θετικό μέτρο της κυβέρνησης τη μεμονωμένη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη και τασσόμαστε στο πλευρό της, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μείωση του ΦΠΑ και στον υπόλοιπο κλάδο μας και ιδιαίτερα σ’ όλα τα είδη ροφημάτων, όπως καφές, σοκολάτα, τσάι, αναψυκτικά (σ.σ. είδη που εξαιρούνται της μείωσης)», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Κουρτίδης μέλος του ΔΣ της Ένωσης. Ο κ. Κουρτίδης επισημαίνει ότι «Δεν είμαστε κατά της κυβέρνησης και οποιασδήποτε κυβέρνησης, είμαστε κατά της αδικίας, κατά της ανομίας, του αθέμιτου ανταγωνισμού και του διαχωρισμού της εστίασης. Είμαστε υπέρ της τήρησης των νόμων για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του κράτους». Περιγράφοντας το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εστίαση, η οποία όπως σημειώνει στον Έβρο απασχολεί περίπου 5.000 εργαζομένους, αναφέρει πως την τελευταία δεκαετία η Εστίαση δέχθηκε μεταξύ άλλων: -αύξηση του ΦΠΑ 11 μονάδες -φορολογείται με 22%-45% -ασφαλίζεται με 20% -επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές 25,06% -πληρώνει τέλος επιτηδεύματος 650-800 ευρώ ανά εγκατάσταση -αγοράζει με 13% ΦΠΑ και πουλάει με 24% ΦΠΑ. «Τα αιτήματά μας είναι μονοψήφιος ΦΠΑ και χαρακτηρισμός ως ιδιώνυμο αδίκημα η μη καταβολή του. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ξεκαθάρισμα του τοπίου με τις εταιρίες πνευματικών δικαιωμάτων, αλλαγή του νόμου στο κλείσιμο των καταστημάτων των 10 ημερών, αύξηση σε σωστά πλαίσια των decibel μουσικής , ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες», συμπληρώνει ο κ. Κουρτίδης. 