Στην Ιμάν απονέμεται το βραβείο μόδας Franca Sozzani

H Iman θα είναι η τρίτη προσωπικότητα που θα τιμηθεί με το βραβείο Franca Sozzani, το οποίο αναγνωρίζει τις γυναίκες που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία και την κοινωνική τους δράση.

Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο το 1975, η Iman έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές ταινίες και έχει δημιουργήσει συλλογές φροντίδας δέρματος σχεδιασμένες για έγχρωμες γυναίκες και έχει συνεισφέρει σε ανθρωπιστικά προγράμματα των οργανώσεων The Children’s Defense Fund, Action Against Hunger και την εκστρατεία Raise Hope For Congo.

Το βραβείο Franca Sozzani θεσμοθετήθηκε από την οικογένεια της αείμνηστης αρχισυντάκτριας της ιταλικής Vogue Franca Sozzani.

Η γεννημένη στη Σομαλία, Αμερικανίδα επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και χήρα του θρύλου της ροκ, Ντέιβιντ Μπόουι, Iman (Zara Mohamed Abdulmajid) θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στις 27 Αυγούστου στη Βενετία, μία μέρα πριν την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην ιταλική πόλη που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Belmond Hotel Cipriani με οικοδεσπότη τον γιο της Franca Sozzani, φωτογράφο και σκηνοθέτη, Φραντσέσκο Καροτσίνι, ο οποίος θεσμοθέτησε το βραβείο μαζί με τη σύζυγό του, Μπι, κόρη της αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue.

"Το έργο της Iman τάραξε τη βιομηχανία της μόδας κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Franca: τολμηρό, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς " δήλωσε ο Φραντσέσκο Καροτσίνι. «Αξιοποιώντας την επιρροή της της στο μέγιστο δυνατό,η Iman άσκησε πιέσεις στο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής για την ενίσχυση της πολυμορφίας στην πασαρέλα και συμβάλει στο έργο ανθρωπιστικών οργανώσεων με αληθινό πάθος και προσήλωση" υπογράμμισε.

Πέρσι το βραβείο απονεμήθηκε στην ηθοποιό Σάλμα Χάγιεκ και το 2017 στην ηθοποιό Τζούλιαν Μουρ.

