Η SKY express “BRAND OF THE YEAR” στα Peak Performance Marketing Awards

Στη μεγάλη πρωταγωνίστρια των φετινών Peak Performance Marketing Awards αναδείχθηκε η SKY express ξεχωρίζοντας για την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα των πρακτικών της. O κορυφαίος θεσμός που επιβραβεύει την καινοτομία στο performance marketing διοργανώθηκε για έκτη χρονιά από την Boussias Communications με την υποστήριξη της Google, την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου.

Εκεί, η αεροπορική της νέας εποχής απέσπασε ΔΕΚΑ συνολικά βραβεία, ως “BRAND OF THE YEAR” με τέσσερα GOLD, τρία SILVER, ένα BRONZE, καθώς και το PLATINUM Award στην κατηγορία Growth & Innovation in Performance Marketing.

Η ανατρεπτική στρατηγική της SKY express σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μεθόδους digital marketing που εφάρμοσε σε συνεργασία με την Media Cube οδήγησαν σε εντυπωσιακά και κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα που αγκαλιάστηκαν από το επιβατικό κοινό και αναγνωρίστηκαν από την αγορά. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η εταιρεία κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι μόνο να καλύψει, αλλά και να ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους της.

Η βράβευση στα Peak Awards επιβεβαιώνει με τη σειρά της τους λόγους για τους οποίους η Google ανέδειξε πρόσφατα την SKY express ως διεθνές case study στην digital διαφήμιση. Αποτελεί επίσης μια έμπρακτη απόδειξη της δυναμικής πορείας που έχει πλέον εδραιώσει την εταιρεία στο χώρο των αερομεταφορών.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Digital Marketing & Sales Manager, Μάρκος Μαρκάκης: “Η αναγνώριση σημαίνει πολλά για εμάς στην SKY express, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες στην Media Cube που μοιράζονται την ίδια φλόγα, το όραμά μας και το πάθος γι αυτό που κάνουμε. Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας ακολουθούμε ένα διαφορετικό μοντέλο που στηρίζεται στην πρωτοπορία και τη διαρκή εξέλιξη και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Αναζητούμε διαρκώς καινοτομίες και νέες πρακτικές με σκοπό να προσφέρουμε μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία και φυσικά να συμβάλλουμε στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όλο τον χρόνο. Σύνθημα μας είναι το «κάθε μέρα μακρύτερα, κάθε μέρα ψηλότερα» και έτσι συνεχίζουμε”.

Τα βραβεία που απέσπασε η SKY express :

GOLD, Best International Campaign

GOLD, Best Use of Technology

GOLD, Best Performance in Travel & Tourism

GOLD, Best Media Efficiency Strategy

SILVER, Best Modern Search Campaign

SILVER, Best Sales Campaign

SILVER, Best Use of Video for Performance Purposes

BRONZE, Most Innovative Campaign

Platinum Award, Growth & Innovation in Performance Marketing.

Σχετικά με την SKY express

H SKY express, μέλος του Δ.Σ. της ERA είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρεία, η οποία επαναπροσδιορίζει το τοπίο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Σήμερα καλύπτει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών (34), ενώ εξυπηρετεί σταθερά, όλο τον χρόνο, 8 διεθνείς προορισμούς, ανάμεσά τους το Μιλάνο, το Μόναχο, η Σόφια, κ.α. Έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες interline με παγκόσμιους αερομεταφορείς όπως Air Transat, Air France, KLM, Qatar Airways, American Airlines, El Al, Middle East Airlines, Cyprus Airways, Transavia, Condor, easy jet, Delta και Emirates. Τα τελευταία δύο χρόνια, προέβη στον εκσυγχρονισμό του στόλου της με την απόκτηση καινούργιων Airbus A320neo (x8), ενός Airbus A320ceo και ATR 72-600 (x6), πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στις αερομεταφορές παγκοσμίως. Σήμερα η SKY express διαθέτει τον νεότερο και πιο “πράσινο” στόλο στην Ελλάδα και έναν από τους πιο φιλοπεριβαλλοντικούς στην Ευρώπη.

