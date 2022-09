Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το βιβλίο συλλυπητηρίων για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ υπέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβη το πρωί της Πέμπτης στη Βρετανική Πρεσβεία.

Στο κείμενο που συνόδευε την υπογραφή του, ο πρωθυπουργός έγραψε στα αγγλικά:

“On behalf of the Greek people I would like to express my deep sorrow for the loss of the Queen. She was a truly extraordinary leader and has inspired all of us with her unrivaled sense of duty.

We wish the King strength and perseverance.

Kyriakos Mitsotakis.”

Μετάφραση

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για την απώλεια της Βασίλισσας. Ήταν πραγματικά εξαιρετική ηγέτης και ενέπνευσε όλους μας με την απαράμιλλη αίσθηση καθήκοντος της.

Ευχόμαστε στον Βασιλιά δύναμη και εγκαρτέρηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης»

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα πάει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην κηδεία της βασίλισσας

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τη Δευτέρα, ένα ιστορικό γεγονός, θα διεξαχθεί με κάθε μεγαλοπρέπεια και με όλα όσα συνοδεύουν μια επίσημη, πλήρη, κρατική κηδεία, κατά τους όρους που χρησιμοποιούν στη Βρετανία.

Αντίστοιχη κηδεία είχε να γίνει στο Λονδίνο από το 1965 και τον θάνατο του Ουίστον Τσόρτσιλ.

Στο Λονδίνο αναμένονται να βρίσκονται άνω του 1 εκατ. επισκέπτες και παγκόσμιοι ηγέτες, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πηγή: in.gr