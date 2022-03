Θεσσαλονίκη: ΒΙΝΤΕΟ από τις πυρετώδεις προετοιμασίες και τα πρώτα γυρίσματα της ταινίας «The BrickLayer»

Πυρετώδεις ήταν από νωρίς το πρωί οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη, όπου άρχισαν τα γυρίσματα για την ταινία «The BrickLayer».

Όπως φαίνεται στα βίντεο του enikos.gr, το συνεργείο έκανε τις τελευταίες προετοιμασίες στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, ενώ οι σκηνοθέτες και οι υπόλοιποι συντελεστές έδιναν τις τελευταίες οδηγίες σε ηθοποιούς και κομπάρσους. Τα πρώτα πλάνα από το κέντρο της συμπρωτεύουσας τραβήχτηκαν.

Η ταινία «The BrickLayer» ήρθε στη συμπρωτεύουσα και ήδη ο δημοφιλής ηθοποιός Άααρον Έκχαρτ γύρισε τις πρώτες του σκηνές.

Ο 54χρονος δημοφιλής ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα χολιγουντιανή ταινία που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο σετ των γυρισμάτων, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες ταινίες που γυρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν είχαν αναφορές σε αυτήν, το «The Bricklayer» εστιάζει την πλοκή του στην πόλη.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν δύο μήνες και να λάβουν χώρα τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στη Χαλκιδική καθώς και σε άλλα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δούμε σε σκηνές δράσεις και την πρωταγωνίστρια Νίνα Ντόμπρεβ.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Die Hard 2», «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».