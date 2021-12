Το μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογή Σολτς στην καγκελαρία

Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Όλαφ Σολτς που ανέλαβε και επίσημα την καγκελαρία της Γερμανίας.

«Συγχαρητήρια στον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Αναμένουμε μια γόνιμη συνεργασία μέσα από την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, δράττοντας τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας», έγραψε στο Twitter o Έλληνας πρωθυπουργός.

Congratulations to the new Chancellor of Germany @OlafScholz. Looking forward to a fruitful cooperation to tackle the challenges we face and seize the opportunities before us.