Αντιδράσεις για ευνοϊκή μεταχείριση από ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ

Μεγάλες αντιδράσεις υπάρχουν μετά τις καταγγελίες από ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ για… ρεζερβέ ΜΕΘ για VIP. Η κυβέρνηση από τη δική της μεριά ζητάει αν υπάρχουν στοιχεία να κατατεθούν επίσημα ώστε να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα.

Αναλυτικότερα, στις συγκεκριμένες καταγγελίες προχώρησαν από χθες ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Παναγιώτης Παπανικολάου και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

Μιλώντας στο Kontra και την Αναστασία Γιάμαλη, ο κ. Παπανικολάου είπε ότι «οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι πολύ λιγότερες, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα» και στη συνέχεια παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, με βάση τα στοιχεία για την 6η Δεκεμβρίου 2021 από τον ΕΟΔΥ.

«Να μας πουν οι κύριοι Πλεύρης και Γκάγκα πόσοι από αυτούς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν πέθαναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Δεν μας το έχουν πει ποτέ. Αυτό πρέπει να ρωτάνε κάθε απόγευμα με τη μεγαλύτερη επιμονή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης», τόνισε.

Έπειτα πρόσθεσε: «Από τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας (πλατφόρμα ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΙ) προκύπτει ότι εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ, ήταν 154 διασωληνωμένοι, «μηχανικά αεριζόμενοι» ασθενείς πάσχοντες από όλες τις παθήσεις (120 περίπου με covid-19). Η κ. Γκάγκα έχει πει ότι ανακοινώνει στο συνολικό νούμερο και τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ.

Υποθέτουμε ότι αυτοί που λέει το υπουργείο πως νοσηλεύονται εντός ΜΕΘ, είναι εντός κανονικών ΜΕΘ -που δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη κυρίως πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ-μαϊμού. Αλλά σύμφωνα με το υπουργείο, 595 ασθενείς με covid-19 είναι διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ και 120 είναι εκτός ΜΕΘ.

Στις 27 Νοεμβρίου 2021 ο κ. Πλεύρης με γραπτή ανακοίνωση-απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων ότι δήθεν «λειτουργούν στο ΕΣΥ πλήρως 1.300 κλίνες ΜΕΘ» και ότι επιπρόσθετα, εκτός από αυτές, έχει δεσμεύσει δήθεν και όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που είναι τουλάχιστον 350. Άρα, 1.650 σύνολο, αυτό λέει ο κ. Πλεύρης. Αφαιρώντας λοιπόν τους 595 διασωληνωμένους με covid-19, μένουν 1.055 κλίνες ΜΕΘ.

Υπάρχουν και 35 non covid ασθενείς στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Άρα, ο κ. Πλεύρης λέει ότι χτες είχαμε 1.055 κλίνες non covid ΜΕΘ, όλες υπερπλήρεις, καθώς και 35 non covid ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Σύνολο, 1.090. Είναι εξωφρενικό ψέμα. Ουδέποτε τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, την περίοδο με την χαμηλότερη νοσηρότητα μακράν, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό non covid διασωληνωμένων. Άρα, ο αριθμός των ΜΕΘ που αναφέρει ο κ. Πλεύρης είναι ένα χυδαίο, φουσκωμένο ψέμα».

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του υπουργείου Υγείας προχθές, «προκύπτει ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ covid-19 είναι 120% (595 μέσα και 120 έξω). Το ίδιο το υπουργείο Υγείας όμως δίνει 98,9% πληρότητα ΜΕΘ covid-19. Αυτό είναι ταυτόχρονα και ασύστολο ψέμα και ομολογία ανοιχτή ότι φυλλάσσονται σε συγκεκριμένες «καθηγητοπανεπιστημιακές» πτέρυγες κλίνες ΜΕΘ «καβάτζα». Σε ποια άλλη χώρα με τέτοια χυδαία ψέματα την ώρα που χαροπαλεύουν εκτός ΜΕΘ και πεθαίνουν κάθε μέρα δεκάδες συνάνθρωποί μας, θα μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση;», αναρωτήθηκε ο κ. Παπανικολάου.

«Πραγματικό σκάνδαλο»

Για «ρεζερβέ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» μίλησε και ο κ. Γιαννάκος. Ο ίδιος αρχικά σημείωσε ότι οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν, μαζί με του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας, είναι 1.250. Οι 300 είναι του ιδιωτικού τομέα, για γενικά περιστατικά. Πολλές τις χρησιμοποιούν για δικές τους ανάγκες, δεν τις δίνουν στο σύστημα. Οι δημόσιες κλίνες ΜΕΘ είναι 950. Από αυτές, οι 647 δίνονται για περιστατικά covid-19. Την Τρίτη, ήταν εντός ΜΕΘ (διασωληνωμένοι και μη) 600 ασθενείς. Άρα, ακόμη και όλοι διασωληνωμένοι να ήταν, από τους 714 μένουν 114 διασωληνωμένοι με covid-19 που βρίσκονται εκτός.

«Οι κλίνες ΜΕΘ για covid-19 είναι 647, αλλά μέσα είναι 600. Οι 47 κλίνες είναι κενές. Γιατί είναι κενές, ενώ έχουμε 114 ασθενείς εκτός; Τις κρατάνε για ειδικές περιπτώσεις, μητροπολίτες, πολιτικούς, κτλ.. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κενές κλίνες ΜΕΘ στο ΚΑΤ. Γιατί δεν μεταφέρονται εκεί π.χ. ένα ανδρόγυνο που είναι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, 58 και 59 ετών, διασωληνωμένοι από χτες; Και πολλοί άλλοι, βέβαια. Το 80% των ασθενών με covid-19 πεθαίνει εκτός ΜΕΘ. Είναι πραγματικά σκάνδαλο. Θα έπρεπε μόνο και μόνο με αυτό το στοιχείο να παρέμβει η Δικαιοσύνη.

Από το 2020 ξέραμε ότι θα χρειαστούμε περισσότερες κλίνες ΜΕΘ. Έγιναν και αρκετές δωρεές. Δεν καταφέραμε να λειτουργήσουν, λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι εγκληματικό, αντί να ενισχύεις το σύστημα στην πανδημία, να το αποδυναμώνεις. Φέτος, σε σχέση με τον χειμώνα του 2020, είμαστε μείον 9.000 υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία.

Αλλά όταν ένας πολίτης προσφεύγει στα δικαστήρια και ζητά το δίκιο του, του επιδικάζεται ποσό από το νομικό πρόσωπο του κράτους, το νοσοκομείο. Το ποσό αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο το καταλογίζει στους επαγγελματίες Υγείας», υπογράμμισε ο κ. Γιαννάκος.

Καταγγέλλουν ότι οι επώνυμοι είναι εκτός λίστας

Επανερχόμενος ο κ. Παπανικολάου είπε πως είναι προφανές ότι από τους 154 συνανθρώπους μας που ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ, δεν συμπεριλαμβανόταν ούτε δεσπότης, ούτε εκδότης, ούτε υπουργός, ούτε πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Έχετε ακούσει εσείς ποτέ τα τελευταία χρόνια επώνυμος να μένει πολλές ώρες εκτός ΜΕΘ; Δεν θα είχε ακουστεί; Δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτά ισχύουν για τους κοινούς θνητούς. Συνήθως, οι θυρωροί της «πίσω πόρτας» για τις ΜΕΘ και τα χειρουργεία είναι συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές της κυβερνητικής αυλής, που είναι και σύμβουλοι του πρωθυπουργού.

Φωνάζουμε από το 2020, είχαμε την εικόνα από την βόρεια Ιταλία, λέγαμε ότι αυτή η νέα νόσος έχει ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό. Χωρίς μέτρα ενίσχυσης του συστήματος μετατρέπεται ραγδαία σε κρίση εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα η θνητότητα από 1,8% να μπορεί να εκτιναχθεί στο 7%. Αυτό γίνεται σε κρίση εντατικής θεραπείας.

Αρκετά κράτησε το θέμα της αναστολής εργασίας των υγειονομικών, ένα «γινάτι» του πρωθυπουργού είναι, τίποτε άλλο. Στα νοσοκομεία γίνεται «κορωνοπάρτι» ενδονοσοκομειακής διασποράς λόγω των απαράδεκτων συνθηκών. Η ίδια η κ. Γκάγκα είχε διαρρεύσει ότι έχει εισηγηθεί να επιστρέψουν με τεστ», σημείωσε ο κ. Παπανικολάου.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επανήλθε στις καταγγελίες με νέες δηλώσεις του σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Στοιχεία ζητά η κυβέρνηση

«Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να καταγγελθούν και να διερευνηθούν χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικοί οι λόγοι, με τους οποίους οι πολίτες που διασωληνώνονται και χρειάζονται ΜΕΘ να πηγαίνουν σε κρεβάτια ΜΕΘ», δήλωσε μετά τις καταγγελίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Μάλιστα, χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός να γίνονται διακρίσεις.

Ερωτηθείς για τον χειρισμό της υπόθεσης του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς, ανέφερε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της κυβέρνησης ότι τα κριτήρια για μια ΜΕΘ είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικά. «Είναι άλλο να λέμε ότι πολίτες που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ να μην μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και άλλο να λέμε ότι γίνεται προνομιακή μεταχείριση», επισήμανε ο κ. Οικονόμου.

Για τις καταγγελίες μίλησε και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. «Λυπάμαι πάρα πολύ για τη συκοφαντία εναντίον των συναδέλφων μου. Δεν είναι δυνατόν μετά τις μάχες 2 χρόνων να αναφέρεται ότι υπάρχουν γιατροί που κάνουν επιλογές και κρατάνε κρεβάτια για να μπουν οι… VIP», δήλωσε σε κατηγορηματικό τόνο, μιλώντας στο MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Εγώ δεν έχω καμία τέτοια καταγγελία και δεν μπορώ να δεχτώ να κατηγορούνται οι συνάδελφοί μου», συμπλήρωσε. Η κ. Παγώνη τόνισε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να εισαχθεί κάποιος ασθενής σε ΜΕΘ.

«Δεν υπάρχει γιατρός που να έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ο οποίος κρατάει κρεβάτια για να μπει κάποιος ασθενής VIP. Μπροστά στα θέματα της υγείας δεν υπάρχουν για μας κατηγορίες ασθενών. Είναι ντροπή, να σταματήσει αυτό άμεσα», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

