ΕΟΔΥ: Νέος πρόεδρος ο Θεοκλής Ζαούτης

ΟΚαθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας Θεοκλής Ζαούτης αναμένεται να διοριστεί νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον αντικαταστάτη του Παναγιώτη Αρκουμανέα, του οποίου η παραίτηση έγινε δεκτή το περασμένο Σαββατοκύριακο αναμένονται την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, ο κ. Ζαούτης εκλήθη το πρωί της Τρίτης από την ηγεσίας του υπουργείου Υγείας προκειμένου να του ανακοινωθεί η απόφαση της κυβέρνησης να του αναθέσει το τιμόνι του ΕΟΔΥ. Έχει προηγηθεί το πράσινο «φως» από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ποιος είναι ο Θεοκλής Ζαούτης

Ο Θεοκλής Ζαούτης είναι κλινικός γιατρός, ερευνητής, καθηγητής και ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα των παιδιατρικών λοιμωδών νοσημάτων. Ασχολείται ενεργά με τον τομέα της δημόσιας υγείας τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη. Είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (UPENN) και Διευθυντής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Philadelphia (CHOP).





Το 2011, ίδρυσε το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) στην Αθήνα. Αποστολή του Κέντρου είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειάς στα ελληνικά νοσοκομεία, των οποίων το έργο περιλαμβάνει ένα ισχυρό πρόγραμμα διεθνούς, πολυκεντρικής έρευνας και συνεργασίας. Το 2018, διορίστηκε Ανώτατος Επιστημονικός Σύμβουλος του Ιδρύματος PENTA. Το δίκτυο PENTA περιλαμβάνει εκατοντάδες ερευνητές και κλινικούς γιατρούς, οι οποίοι σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και συντονίζουν παγκόσμιας εμβέλειας κλινικές έρευνες και προγράμματα κατάρτισης σε 18 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την Ευρώπη, στην Ελλάδα. Συμμετέχει σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπως στα National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) και American Academy of Pediatrics (AAP). Παράλληλα, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου επιτήρησης ARPEC – Αντοχή στα Αντιβιοτικά και Συνταγογράφηση στα Παιδιά της Ευρώπης, καθώς και στο ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases).

Στο ΙΣΝ, ο Δρ. Ζαούτης υπηρέτησε ως σύμβουλος στην Πρωτοβουλία για την Υγεία μέχρι τον Αύγουστο του 2020.

ethnos.gr