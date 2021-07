Ελλάδα Πάτρα: χειροπέδες για γάμο με 400 καλεσμένους και ορχήστρα! Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου Κορονοϊός: 5 σημάδια πως περάσατε COVID-19 χωρίς να το γνωρίζετε Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στα διόδια του Ισθμού – Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα Τελευταία νέα απο Ελλάδα Όλα όσα αλλάζουν σε εστίαση, κέντρα διασκέδασης, λιανεμπόριο και μετακινήσεις –Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-03, 15:45:54 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που προβλέπει αναλυτικά για τον τρόπο εισόδου σε δημόσιες υπηρεσίες, εστίαση, κέντρα διασκέδασης, πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην απόφαση αναγράφονται αναλυτικά όλες οι οδηγίες για εκείνους που θέλουν να ταξιδέψουν , οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, είτε αρνητικό μοριακό ή rapid τεστ. Παράλληλα, υπάρχουν λεπτομερώς οι οδηγίες για τις «ειδικές» κατηγορίες – για παράδειγμα, οι ανήλικοι. Επίσης, υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις για την είσοδο πελατών σε κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, καφετέριες, όπως και το τι προβλέπεται για εκείνους που θέλουν να κάνουν δια ζώσης συναλλαγές με Δημόσιες Υπηρεσίες. Τα νέα μέτρα ισχύουν για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00. Δείτε εδώ το ΦΕΚ Δημόσιες υπηρεσίες Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/ΓΠ.οικ.35097/5.6.2021 (Β’ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει. • O αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 -2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 -1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό. • Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει. • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. • Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας

συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες. Ιδιωτικές επιχειρήσεις Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372), όπως εκάστοτε ισχύει. • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. • Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. • Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%. • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρούμενων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.] • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα • Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή • Πραγματοποίηση προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες κ.λπ.) • Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων.

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδα Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στη δυναμικότητα των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρων χρονίως πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομών παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, συμπεριλαμβάνονται και όσοι παρέχουν εθελοντική εργασία. • Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία: Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 1(A), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 15, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ): Λειτουργία σύμφωνα με τις εξής εγκυκλίους της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) την υπό στοιχεία Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.ΟΙΚ.19881/691/22.5.2020 (ΑΔΑ: Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ), β) την υπό στοιχεία Α.Π. Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΛΣ446ΜΣΛΚ-ΧΒΧ) και γ) την υπό στοιχεία Α.Π. Δ11/Γ.Π.ΟΙΚ.47270/2074/17.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ03Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ). • Αναστολή επισκεπτηρίου • Αναστολή λειτουργίας δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), σύμφωνα με την παρ. 3. • Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με την παρ. 3. • Λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων με τη συμμετοχή μόνο προσώπων που α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, β) είτε υπόκεινται, πριν την είσοδό τους στους χώρους αυτούς και με ευθύνη των εν λόγω δομών, σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή σε έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test). Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και για την παροχή αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας. • Διενέργεια υποχρεωτικού περιοδικού εργαστηριακού ελέγχου κάθε πέντε (5) ημέρες για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR, είτε με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

6.Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών – Οι διοικήσεις των ΚΥΤ και των άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στη λειτουργία συγκεκριμένων ΚΥΤ και άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών παραμένουν σε ισχύ. Αναστολή εξόδου σύμφωνα με το Παράρτημα II, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής όπου εδρεύει το ΚΥΤ ή η δομή. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες Τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx) • Κλειστοί, χώροι: α) Αναστολή προσέλευσης κοινού σύμφωνα με την παρ. 3 β) Δυνατότητα διεξαγωγής αποκλειστικά προς τον σκοπό αναμετάδοσης (βιντεοσκόπησης/live-streaming) • Ανοικτοί, (υπαίθριοι) χώροι: o Διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων υποχρεωτικά σε χώρους διαμορφωμένους για καθήμενους θεατές και μόνο o Ποσοστό πληρότητας ως εξής: – Εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως χιλίων (1.000) θέσεων, – εβδομήντα τοις εκατό (70%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων, – εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων. o Σε χώρους χωρητικότητας άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων τίθεται ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων (10.000) θεατών. o Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους. o Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση. o Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού θεάματος/ακροάματος. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους. o Υποχρεωτική απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ σκηνής και θεατών. o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους. o Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας. o Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο. o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κινηματογραφικές προβολές Τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx) • Λειτουργία κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών (δωδεκάμηνης λειτουργίας) υπό τους ακόλουθους όρους:

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή [β] βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ενώ η αντίστοιχη διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη βεβαίωσης «COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος self-test/Self test declaration» ηλεκτρονικά καταχωρισμένης ή χειρόγραφης (https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf) ή o [γ] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. o Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο (2) θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση o Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου προβολής • Λειτουργία ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων, υπό τους ακόλουθους όρους:

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους, κατά τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) o Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση o Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου προβολής Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικές σκηνές, μπουάτ) και τους κλειστούς χώρους δεξιώσεων. • Από τις 2.7.2021 λειτουργία μόνο ανοικτών (υπαίθριων) κέντρων διασκέδασης, περιλαμβανομένων και αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

o Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) πληρότητα o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή [β] βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή [γ] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: o Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι o Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό και φιλοξενία και ορθίων πελατών. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων) Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ.3, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος σημείου • Λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές δύο πλευρές), και β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών.

και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: o Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια o Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι o Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό • Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας τα τριακόσια (300) άτομα, με την εξαίρεση της προϋπόθεσης (β) ως προς τη φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό Χώρο. • Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή. β) Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι. γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ’ της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ). δ) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής. ε) Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/δεξιώσεων. • Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

• Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery). Μεταφορές – Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης. – Για τις αεροπορικές μεταφορές, ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. • Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη πληρότητα εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) [λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ)]. • Λειτουργία των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ και του σιδηρόδρομου με μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). • Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). • Μέχρι πέντε (5) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως επτά (7) θέσεων. • Μέχρι επτά (7) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως εννέα (9) θέσεων. • Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1548). • Μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7) θέσεων. • Μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων. • Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης) ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. • Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

• Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού. • 1. Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως. • 2. Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και

επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και β) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α). • 3. α) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία

των παρ. 1 και 2, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες: αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή αβ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή αγ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Η υποχρέωση της παρ. 3 περιλαμβάνει ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. β) Από τις υποχρεώσεις της περ. α) εξαιρούνται: βα) οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), ββ) οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, βγ) οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο – Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. yy) οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

γ) Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. • 4. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του

πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγό – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, https://www.ynanp.gr/el/. • Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν από το εξωτερικό, τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 9 και 10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

1. Οι πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς πραγματοποιούνται εφόσον οι επιβάτες: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοιού (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και της εξέτασης με rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τα αεροπορικές εταιρίες με την αγορά του εισιτηρίου και την επισύναψη των ψηφιακών βεβαιώσεων, καθώς και δειγματοληπτικά από αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form (PLF) η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr. Σε περίπτωση προσκόμισης της βεβαίωσης των περ. (α), (β) και (γ) από αλλοδαπό σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής, ο έλεγχος εναπόκειται στην αεροπορική εταιρία.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για τη μετακίνηση σε νησιά είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας https://www.ypa.gr. • Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις) Οι προβλέψεις του παρόντος σημείου ισχύουν και για επιπρόσθετες αθλητικές δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος σχολείων, ΑΕΙ και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών. Περαιτέρω οδηγίες, υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες και εξειδίκευση ατομικών αθλημάτων, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: • Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως έξι (6) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή ή οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα) και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων. • Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανδρών Superleague 1, Superleague II, Football League και Γ’ εθνικής, στα πρωταθλήματα της Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Basket league), Α2 κατηγορίας καλοθοσφαίρισης ανδρών και της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, της Α’ κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague), της Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, της Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, της Α’ εθνικής ποδοσφαίρου σάλας, της Α’ εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών, β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα. • Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις. • Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών στα αθλήματα, ατομικά και ομαδικά, που ανήκουν στο χαμηλό, χαμηλό-μεσαίο, μεσαίο και υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας όπως αυτά και οι λοιπές προϋποθέσεις καθορίζονται στις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στους αγώνες μεσαίου και υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας απαιτείται η πραγματοποίηση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) παρουσία του υπεύθυνου COVID-19 της ομάδας την ημέρα του αγώνα. Στους αγώνες χαμηλού, χαμηλού-μεσαίου επιπέδου επικινδυνότητας, καθώς και στα τοπικά πρωταθλήματα μικρών κατηγοριών (έως την κατηγορία εφήβων-νέων) στα οποία συμμετέχουν ομάδες και αθλητές από την ίδια περιφερειακή ενότητα αρκεί η πραγματοποίηση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr. • Της λειτουργίας και χρήσης ανοικτών εγκαταστάσεων πετοσφαίρισης σε άμμο για προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών, εφόσον συμμετέχουν έως τέσσερα (4) άτομα ανά γήπεδο. • Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. • Της λειτουργίας και χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 και των εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης από ερασιτέχνες αθλούμενους, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self-test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, τήρηση καταλόγου εισερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. • Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων εφόσον: α) τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. νερού στα ανοικτά κολυμβητήρια και ενός (1) ατόμου ανά 20 τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια και β) διενεργείται εβδομαδιαίο προληπτικό τεστ για κορονοϊό. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η διενέργεια εβδομαδιαίου τεστ για κορονοϊό στην περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού και υπό την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Οι αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια μόνο σε ώρες κατά τις οποίες δεν αθλούνται αθλητές σωματείων. • Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών με τους απαραίτητους συντελεστές και χωρίς την παρουσία θεατών. • Επιτρέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις σε όσες κατηγορίες και αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, έχουν προγραμματισμένες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων και κορασίδων-νεανίδων-νέων) που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση το πρόγραμμα ελέγχων για COVID-19 που υπάρχει στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. • Λειτουργία των αθλητικών ακαδημιών σε σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων. • Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων για αθλητές και αθλούμενους με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ. o Χρήση του πενήντα τοις εκατό (50%) της δυναμικότητας των καταιονιστήρων (ντους) o Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας και των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού • Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των εξεδρών σε αγώνες ατομικών αθλημάτων εξωτερικού χώρου και εφόσον οι θεατές: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα. Η διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr, ή γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. • Εάν πριν ή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αθλητικού αγώνα, ο αλυτάρχης ή ο παρατηρητής ή ο κομισάριος του αγώνα διαπιστώσει ότι παραβιάζεται το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο ως προς τον αριθμό των παρευρισκόμενων στις κερκίδες ή στον περιβάλλοντα χώρο, υποχρεούται να μην επιτρέψει την έναρξη ή, αν έχει ξεκινήσει, να διακόψει τον αγώνα. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εδαφίου, προηγείται ειδοποίηση από τα μεγάφωνα και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός δεκαπέντε (15) λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται ή διακόπτεται. Τα περιστατικά αυτά αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή σε ειδική έκθεση, που αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός δέκα (10) ημερών. • Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς την παρουσία θεατών, με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τριακόσια (300) άτομα, ομάδες εκκίνησης ανά πενήντα (50) άτομα, με ηλεκτρονικές εγγραφές των συμμετεχόντων, με υποχρεωτικό rapid test ή PCR ή self-test των συμμετεχόντων και με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. • Επιτρέπεται η παραμονή σε χώρους εξωτερικής άθλησης, παιδικές χαρές, πάρκα και άλση στην περίπτωση επισκέψεων ομάδων έως έξι (6) ατόμων, ή οικογενειών (συζύγων/συμβιούντων και τέκνων), και με αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.. Λιανεμπόριο Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) σε εβδομαδιαία βάση για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων λιανεμπορίου, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), τηρουμένης της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 16 τ.μ.. Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε έναν (1) πελάτη ανά 10 τ.μ..

• Ειδικώς στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως έξι (6) πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τ.μ.. • Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00. • Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας. • Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού εξυπηρετούμενων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος. [in.gr] Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

