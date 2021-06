Γλυκά Νερά: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. οι συνεδρίες της Καρολάιν –Τι απαντά η ψυχολόγος της

Έτοιμος να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της ψυχολόγου της 20χρονης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων.

Με αφορμή το γεγονός ότι η κ. Ελένη Μυλωνοπούλου έδωσε συνεντεύξεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στις συνεδρίες που είχε με την άτυχη μητέρα, αρκετοί ψυχολόγοι δήλωσαν την ενόχληση και την έκπληξή τους για τη στάση της συναδέλφου τους διότι παραβιάζει το επαγγελματικό απόρρητο.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων ζητάει από την κ. Μυλωνοπούλου να δημοσιοποιήσει το πτυχίο ΑΕΙ και την άσκηση και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της.

Αν κι η αρχική διορία των δύο ημερών που είχε δώσει ο Σύλλογος στην γυναίκα που η νεαρή μητέρα της είχε εξομολογηθεί πολλά έληξε την περασμένη Τετάρτη, ωστόσο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιμένουν να περάσει και το Σαββατοκύριακο για να εξετάσουν τις νομικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Νέο πρόσωπο στο «κάδρο» των ερευνών;

Η ανακοίνωση – καταγγελία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων έχει μπει και στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η αστυνομία εστιάζει την προσοχή της στο αν στις συνεδρίες που είχαν γίνει, είχαν αναφερθεί από την 20χρονη στοιχεία που ενδεχομένως να είχαν ενδιαφέρον.

Η ίδια φέρεται να έχει καταθέσει στην αστυνομία ορισμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το βιογραφικό της ψυχολόγου

Το βιογραφικό της κ. Μυλωνοπούλου υπάρχει στο διαδίκτυο. Αναφέρεται ότι είναι Κλινικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Κλινικός Υπνοθεραπευτής και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Χαλάνδρι.

Προηγουμένως, δούλεψε ως μαία για 25 χρόνια και είχε πάνω από 6000 τοκετούς στο ενεργητικό της.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τους τομείς της Ψυχολογίας, της Θεραπευτικής Ύπνωσης και του NLP, δηλαδή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την θεραπευτική ύπνωση και του Life Coach. Επίσης, ασχολείται με τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία.

Δηλώνει πως κατέχει πιστοποιήσεις σε «Personality Psychology» («Ψυχολογία Προσωπικότητας»), «Contribution of Psychology to Forensic Investigation» («Εγκληματολογική Έρευνα και η Συμβολή της Ψυχολογίας») και «Clinical Hypnosis and Therapeutic Applications» («Ύπνωση-Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές») από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eφόσον είναι στα αγγλικά οι τίτλοι των πιστοποιήσεων, αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά έγιναν στα αγγλικά. Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Διαδίκτυο, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο δεν παραδίδονται τέτοια μαθήματα στα αγγλικά στο ΕΚΠΑ.

Επίσης, αναφέρει ότι κατέχει και δίπλωμα κλινικής υπνοθεραπεύτριας αλλά και άλλα σχετικά διπλώματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το 2020 έλαβε το Βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας.

Η απάντηση της ψυχολόγου της Καρολάιν μέσω της δικηγόρου της

Η Ελένη Μυλωνοπούλου έστειλε την απάντησή της μέσω της δικηγόρου της στο star.gr, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει την επαγγελματική της ιδιότητα ή το αν παραβίασε το επαγγελματικό απόρρητο των ψυχολόγων. Επιθυμεί να απέχει από οποιοδήποτε σχόλιο ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της Καρολάιν.

«Θεωρούμε άκαιρη την όποια δήλωση ή ανακοίνωση μας σχετικά με την άνω εντολέα και τα όσα έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα» δηλώνει η δικηγόρος της με ανακοίνωση.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση που έστειλε

η ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν μέσω της δικηγόρου της:

«Η δικηγορική μας εταιρεία εκπροσωπεί την εταιρεία με την επωνυμία «med-Y- life EE» (κέντρο κλινικής και θεραπευτικής ύπνωσης NLP& Ψυχοθεραπευτικών και συμβουλευτικών προσεγγίσεων – εναλλακτικών θεραπειών) και προσωπικά την κ. Ελένη Μυλωνοπούλου.

Για λογαριασμό της άνω εντολέως μας, με την παρούσα μας, σας γνωστοποιούμε ότι θεωρούμε άκαιρη την οποία δήλωση η ανακοίνωση μας σχετικά με την άνω εντολέα και τα όσα έχουν λάβει χώρα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τούτο δε επιβάλλεται τόσο από τον Κώδικα Περί Δικηγόρων όσο και από το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρμοδίων αρχών για την εξιχνίαση του θλιβερό γεγονότος που συνέβη στα Γλυκά Νερά. Για έναν επιπλέον λόγο, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της δολοφονηθείσας εικοσάχρονης, θα απέχουμε από οποιαδήποτε δήλωση, σχόλιο ή ανακοίνωση.

Παρακαλούμε όπως σεβαστείτε την στάση των εντολών μας, αναμένουμε κι εμείς, όπως όλοι, τα αποτελέσματα των ερευνών των αρμοδίων Αρχών».

Είχε διαγραφεί από τη Μεγάλη Στοά

Το 2018, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είχε αφαιρέσει την τεκτονική ιδιότητα από την εν λόγω κυρία, προσάπτοντάς της πολλές «τεκτονικές παραβάσεις».

«Η Ελένη Μυλωνόπουλου – Τσάτση παρέστησε ψευδώς σε όσους συναναστρέφεται μέσα στους κόλπους της Μεγάλης Στοάς ότι είναι Ιατρός, με ειδικότητα μαιευτήρα – γυναικολόγου, σπουδάσασα εις Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας το οποίο και κατονομάζει στο ανηρτημένο βιογραφικό της» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Έλληνες μασόνοι.

Υπογραμμίζεται πως η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αναφέρεται στην ιδιότητα της συγκεκριμένης γυναίκας ως μαία, ενώ δεν μιλούν για το κατά πόσο η ίδια έχει σπουδάσει Ψυχολογία.

