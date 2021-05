Τελικός Eurovision 2021 με Έλενα Παπαρίζου

Εντυπωσιακή η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2021

Στον τελικό της Eurovision 2021 χόρεψε ξανά το «My Number One» η Έλενα Παπαρίζου. Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη -και μοναδική- νίκη της Ελλάδας στο θεσμό, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε μαζί με άλλους πέντε νικητές της Eurovision σε ένα μοναδικό «Rock The Roof» interval act. Η Έλενα σαν να μην πέρασε μία μέρα και εμρήνευσε το «My Number One» με τους χορευτές της σε μια ταράτσα του Ρότερνταμ.

Οι έξι επίτιμοι καλεσμένοι του μεγάλου τελικού ήταν οι: Lenny Kuhr (Ολλανδία 1969), Teach-In (Ολλανδία 1975), Sandra Kim (Βέλγιο 1986), Έλενα Παπαρίζου (Ελλάδα 2005), Lordi (Φινλανδία 2006) και Måns Zelmerlöw (Σουηδία 2015). Μπορεί ο περσινός διαγωνισμός να ακυρώθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά, ωστόσο φαίνεται πως φέτος οι διοργανωτές ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις για τη βραδιά του τελικού.

To Twitter αποθέωσε την Έλενα Παπαρίζου στην... ταράτσα!

