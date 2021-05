Το πρώτο «Φιλικό προς το ποδήλατο» δίκτυο στην Ελλάδα, δημιουργείται από τα My market!

Πιστοποίηση «Επιχείρησης φιλικής προς το ποδήλατο» για τη METRO από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατιστών

Η METRO έλαβε την πιστοποίηση «Επιχείρηση φιλική προς το ποδήλατο» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών αποκτώντας το ειδικό σήμα «Cycle Friendly Employer», και αναπτύσσει το πρώτο «Φιλικό προς το ποδήλατο» δίκτυο στην Ελλάδα. Επενδύοντας σε κατάλληλες υποδομές, εκπονεί μία ουσιαστική στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου και σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων φιλικό προς το ποδήλατο. Οι πρώτες θέσεις στάθμευσης έχουν ήδη τοποθετηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας και στα Κέντρα Διανομής της, και τους επόμενους μήνες, εντός του 2021, θα εγκατασταθούν περισσότερες από 270 πιστοποιημένες θέσεις στάθμευσης σε επιλεγμένα καταστήματα My market, στην Αττική αλλά και σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Για τη METRO και την αλυσίδα καταστημάτων My market, η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Τα My market άλλωστε, έχουν καθιερώσει την πλατφόρμα φροντίδας ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ προβάλλοντας μια νέα φιλοσοφία καθημερινότητας, βασισμένη στη σωστή, λελογισμένη διατροφή αλλά και στο ευ ζην γενικότερα. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν Εργαζομένους και Πελάτες των My market να χρησιμοποιούν ως μέσο μετακίνησής τους το ποδήλατο, με την υιοθέτηση απλών αλλά σημαντικών μέτρων, ενώ παράλληλα επικοινωνείται & ενθαρρύνεται η ιδέα της χρήσης του ποδηλάτου προάγοντας έναν δραστήριο, φιλικό προς το περιβάλλον, υγιεινό και σύγχρονο τρόπο μετακίνησης για όλη την οικογένεια!

Με την πρωτοβουλία της αυτή, η METRO αναδεικνύει το ποδήλατο ως επιλογή μετακίνησης σε επίπεδο γειτονιάς, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να σταθμεύουν με άνεση και ασφάλεια το ποδήλατό τους όταν κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατάλληλες και ασφαλείς θέσεις στάθμευσης αποτελούν υποδομή πρωταρχικής σημασίας για τους χρήστες ποδηλάτου, ειδικά σε επίπεδο γειτονιάς. Αυτό οδηγεί σταδιακά σε αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου αλλά και στην υπενθύμιση πως το ποδήλατο αποτελεί την πιο λογική, αποδεκτή και πρακτική επιλογή για μετακινήσεις σε κοντινές αποστάσεις.

Σχετικά με τη METRO AEBE

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, η METRO AEBE, μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά (όπως την έννοια των Cash & Carry). Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50 σημεία σε όλη την χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market, με 227 σημεία λιανικής πώλησης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.

Σχετικά με την πιστοποίηση Cycle Friendly Employer:

Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση CYCLE FRIENDLY EMPLOYER απονέμεται σε επιχειρήσεις που προωθούν την ιδέα της χρήσης του ποδηλάτου ανάμεσα στους εργαζομένους αλλά και τους επισκέπτες τους. Πιστοποιεί τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν φιλικές προς το ποδήλατο επιχειρήσεις και οργανισμούς. Έχει διάρκεια 3 χρόνια, είναι Ευρωπαϊκό σήμα και λειτουργεί σε 19 χώρες. Για την Ελλάδα, αντιπρόσωπος είναι ο οργανισμός “Πόλεις για ποδήλατο” - Επίσημο μέλος της European Cyclists Federation.