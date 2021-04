«Ερχεται» το τέλος στο 13033: Πότε θα σταματήσουμε τα SMS

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση των SMS στο 13033 έχει ξεκινήσει καθώς η χώρα οδεύει σταδιακά προς την άρση των περιοριστικών μέτρων μετά το Πάσχα εφόσον δεν αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η κατάργηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών και το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων είναι αυτά που θα φέρουν και την κατάργηση των SMS στο 13033.

Οι ημερομηνίες πάντως για την επιστροφή στην κανονικότητα δεν έχουν κλειδώσει ακόμη, ωστόσο υπάρχει ένα προσχέδιο στο τραπέζι της κυβέρνησης, το οποίο αν συνεχιστεί η σταθεροποίηση στους σκληρούς δείκτες, θα την «βοηθήσει» να το υλοποιήσει.

Σύμφωνα με αυτό malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου, ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες.

Πάντως στο τραπέζι είναι ακόμη μία ημερομηνία για το άνοιγμα της εστίασης, αυτή της 10ης Μαΐου.

Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

14 Μαΐου θα ανοίξουν οι τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει επίσης πως τόσο οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις όπως και άλλοι περιορισμοί πρέπει να εξεταστούν και υπό αυτό το πρίσμα.

Πώς θα ανοίξει η εστίαση

Με αυστηρά μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό, λειτουργία μόνο σε εξωτερικούς χώρους και υποχρεωτικά self tests για τους εργαζόμενους, αναμένεται να ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστεί με τουρίστες στην χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Πώς θα ανοίξουν εστιατόρια και καφετέριες

Πάντως οι κανόνες αναμένεται να είναι αυστηροί με το άνοιγμα της εστίασης αφού η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι οι εργαζόμενοι και στην εστίαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και αν βρίσκονται θετικοί να το δηλώνουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει δημιουργεί και λειτουργεί ήδη για τα σχολεία.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη διασπορά του ιού αφού ακόμη και τον Μάιο εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμφθεί πλήρως το κύμα της επιδημίας στη χώρα μας.

[in.gr]