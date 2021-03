Self Test: Αρχές Απριλίου στα φαρμακεία - Βήμα-βήμα η διαδικασία -Πόσο αξιόπιστα είναι

Ένα βήμα πριν τη δωρεάν παροχή self test για τον κορωνοϊό σε όλο τον πληθυσμό βρίσκεται η χώρα.



Μάλιστα όπως δήλωσε και νωρίτερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, αρχές Απριλίου, η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει σε μία τετοια κίνηση.

Η κυρία Πελώνη επέμεινε πως τα self testing θα είναι δωρεάν ως προς τη διάθεσή τους προς τους πολίτες από τα φαρμακεία και πως ή όποια -μικρή όπως υποστηρίζουν- οικονομική επιβάρυνση θα είναι προς τον φαρμακοποιό για όποιον πολίτη επιθυμεί βοήθεια για τη διενέργεια ή για την εκπαίδευση του τεστ.



Πρόσθεσε ακόμη ότι το αποτέλεσμα των τεστ αυτών θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα, ενώ θα προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό τεστ που γίνονται καθημερινά.





Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί



«Όποιος χρησιμοποιεί το φαρμακείο πρέπει να πληρώνει και κάτι», δήλωσε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος.

Όπως εξήγησε «έρχεται κάποιος να πάρει το τεστ να το περάσουμε σε πλατφόρμα, να το ορίσουμε, να του γράψουμε τις οδηγίες, να του πούμε πώς θα γίνει».

«Είναι φλου όλα τα πράγματα»

ανέφερε ο κ. Λουράντος. «Πώς θα πάρουμε τα τεστ, μέσω ποιου συστήματος και πόσα θα πάρει ο καθένας;», διερωτήθηκε.



«Δεν πρέπει η κυβέρνηση να μας δώσει ένα αντίτιμο; Πόσο κάνει το τεστ 2,50; 3 ευρώ; 2,80; 30 λεπτά, 50 λεπτά;...» πρόσθεσε.



«Εμείς πρέπει να το παραγγείλουμε, να το πάρουμε, να το βάλουμε σε ειδικό μέρος, να έρθει ο πολίτης, να τον περάσουμε με τον ΑΜΚΑ στην πλατφόρμα, να του δώσουμε τις οδηγίες όλα αυτά κοστίζουν και πληρώνουμε υπαλλήλους», κατέληξε.



Πώς γίνεται η διαδικασία



H διαδικασία απόκτησης των self tests είναι απλή, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Οι πολίτες θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία ένα test ανά εβδομάδα, μόνο με το AMKA τους από το φαρμακείο της γειτονιάς.



Από την στιγμή που ο πολίτης, θα το προμηθεύεται από τα φαρμακεία, θα μπορεί τηρώντας απαραίτητα τους κανόνες υγιεινής των χεριών να λαμβάνει δείγμα σάλιου με τον ειδικό στυλεό που θα υπάρχει στην συσκευασία από το στόμα και να κάνει το τεστ.

Η συσκευασία περιλαμβάνει τον ειδικό ανιχνευτή του κορωνοϊού, όπου θα μπορεί κάποιος εύκολα να τοποθετεί το δείγμα εκεί προκειμένου αυτό να δείξει το τελικό αποτέλεσμα.



Τα συγκεκριμένα τεστ διαφέρουν από τα rapid που διενεργούνται έως τώρα και θα μπορεί ο καθένας να τα κάνει μόνος του, στο σπίτι του, ελέγχοντας αν έχει προσβληθεί από τον ιό.





Σύμφωνα με οδηγίες του γερμανικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, οι λωρίδες που υπάρχουν στο κουτί των self test περιλαμβάνουν αντισώματα αντιγόνου που ενεργοποιούν κάποιο συγκεκριμένο ένζυμο.



Στην περίπτωση που το τεστ κορωνοϊού βγει θετικό, τότε θα παράξει μια εμφανή χρωστική.



Πόσο αποτελεσματικά είναι τα self test



Η ακρίβεια διάγνωσης του τεστ άγγιξε το 71%. Τα τεστ έγιναν σε 60 πολίτες που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό με την πραγματοποίηση PCR (μοριακού) τεστ.



Τα self test χρησιμοποιούνται ήδη στη Βρετανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Η γαλλική εταιρεία που έχει αναπτύξει τα τεστ αυτά, υποστηρίζει πως η αποτελεσματικότητα των τεστ μπορεί να φτάσει το 95% σε συμπτωματικούς ασθενείς, ενώ μειώνεται στο 50% με 60% για ασυμπτωματικούς φορείς.



Πιερρακάκης: Ετοιμάζεται πλατφόρμα για να δηλώνονται τα θετικά αποτελέσματα από τα self test



Στο μεταξύ, την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να δηλώνουν τα self tests για τον κορωνοϊό τα οποία έχουν κάνει, προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.



Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «το σύστημα για να δηλώνονται τα κρούσματα από τους πολίτες που θα κάνουν self test θα αλληλεπιδρά με αυτό της άυλης συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φαρμακοποιοί».



Συμπλήρωσε δε πως «θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα κυρίως για στατιστικούς λόγους, να υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και για να έχει μια εικόνα ο ΕΟΔΥ για τους πολίτες που έκαναν το τεστ. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλατφόρμα για να δηλώνονται όσοι έχουν θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το επιθυμούν. Δε θα είναι απολύτως ισοδύναμο με το να πάει ο πολίτης σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή να καταγραφεί κεντρικά στο μητρώο Covid, αλλά θα είναι χρήσιμο».



