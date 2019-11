Παραγωγός συναυλιών εξαφανίστηκε με τις εισπράξεις

Τον τίτλο "take the money and run” της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Woody Allen θα μπορούσε να έχει η ιστορία της εταιρείας παραγωγής ART BG Ellada της οποίας ο επικεφαλής, αφότου εισέπραξε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από πωλήσεις εισιτηρίων για προγραμματισμένες συναυλίες, εξαφανίστηκε. Η ART BG είναι η διοργανώτρια της συναυλίας του Bryan Adams, που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, αλλά παρ’ολίγον να ακυρωθεί, καθώς η εταιρεία, μερικά εικοσιτετράωρα πριν τη διοργάνωση, ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Εν τέλει, η Viva, ως η εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις της ART BG, έδρασε πυροσβεστικά, αναλαμβάνοντας να καλύψει το κόστος. Αντίστοιχα, "εκτός κινδύνου” τέθηκε η συναυλία του Jose Carreras μεθαύριο Κυριακή 24 Οκτωβρίου, με τη Viva να καλύπτει το κενό της ART BG και για την εμφάνιση του Maluma τον προσεχή Μάρτιο.

Εισπράξεις 740.000 ευρώ

Η ART BG, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Viva, έχει διαθέσει συνολικά 13.080 εισιτήρια, εισπράττοντας το ποσό των 737,6 χιλιάδων ευρώ για τις συναυλίες των Bryan Adams, Jose Carreras και Maluma. Πριν από περίπου δέκα ημέρες ο μάνατζερ του Maluma γνωστοποίησε στη Viva ότι η ART BG έχει σημαντικές οφειλές προς τον Κολομβιανό τραγουδιστή. Τότε η Viva σήμανε συναγερμό και σε έκτακτη συνάντηση με την εταιρεία παραγωγής, ο επικεφαλής της αποκάλυψε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πραγματοποιηθούν οι τρεις συναυλίες.

"Προς έκπληξή μας στις 11/11/2019, προσήλθατε στα γραφεία της εταιρείας μας και μας δηλώσατε ότι οι ως άνω προγραμματισμένες εκδηλώσεις (σ.σ.: των Adams, Carreras και Maluma) θα ακυρωθούν καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων αδυνατείτε να εξοφλήσετε τα κόστη διοργάνωσης αυτών, χωρίς ωστόσο να μας πείτε ως οφείλατε πως και πότε θα επιστραφούν τα χρήματα που είχατε ήδη εισπράξει στους καταναλωτές / πελάτες μας. Έκτοτε, έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη διευθέτηση του εν λόγω θέματος, χωρίς όμως αποτέλεσμα καθώς έχετε κυριολεκτικά εξαφανιστεί και δεν απαντάτε τόσο στις τηλεφωνικές μας κλήσεις, όσο στις έγγραφες επικοινωνίες μας.

Ομοίως, πληροφορηθήκαμε ότι την ίδια προκλητική αδιαφορία επιδείξατε και στους καλλιτέχνες των συγκεκριμένων εκδηλώσεων, οι οποίοι με τη σειρά τους μάταια προσπαθούν να σας εντοπίσουν. Ενδεικτικό της αντιεπαγγελματικής και παράνομης συμπεριφοράς σας είναι το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, δηλ. μόλις 3 μέρες πριν την πρώτη προγραμματισμένη εκδήλωση, ούτε έχετε ενημερώσει τους λοιπούς συνεργάτες σας (π.χ. υπευθύνους χώρους διεξαγωγής της εκδήλωσης) για την ακύρωση των εκδηλώσεων, ούτε έχετε καταβάλει τυχόν ποσά που τους οφείλετε, με αποτέλεσμα να αφήνετε τόσους επαγγελματίες εκτεθειμένους” αναφέρει το εξώδικο της Viva προς την ART BG Ελλάδας.

"Κατ’ αναλογία με την αντίδραση εταιρειών έκδοσης εισιτηρίων στο εξωτερικό, όπου οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, θα έπρεπε να περιοριστούμε στην προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της ART BG. Ωστόσο, εάν ακυρώνονταν οι διοργανώσεις, η ζημιά θα ήταν πολύ μεγάλη για τη χώρα, καθώς, αυτή την περίοδο, ανοίγουν όλες οι μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Εάν οι συναυλίες των Adams, Carreras και Maluma ακυρώνονταν, η δυσφήμιση για την Ελλάδα, ενδεχομένως, θα ήταν μη διαχειρίσιμη. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε, με την αρωγή του πολυχώρου εκδηλώσεων Gazarte, να υποκαταστήσουμε την εταιρεία παραγωγής και να καλύψουμε το κόστος” αναφέρουν στο Capital.gr από τη Viva.

Στο εξωτερικό, ακυρώθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Iglesias σε Κροατία, Λευκορωσία και Λετονία, χωρίς οι εκεί εταιρείες ticketing να προχωρήσουν στην υποκατάσταση της ART BG.

Η ART BG Ellada

Η ART BG Ellada, με επικεφαλής τον ελληνόφωνο Βούλγαρο Stefanon Rumenov, είναι μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που συστάθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017, διαθέτοντας κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ και παρότι υποχρεούται να συντάσσει ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις, πότε τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ART BG σε Ελλάδα και Βουλγαρία βρέθηκαν μηδενικοί, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησαν Έλληνες προμηθευτές της με στόχο τη διεκδίκηση των οφειλών τους. Σημειώνεται ότι τα χρήματα από τις αγοραπωλησίες εισιτηρίων κατέληγαν σε επαγγελματικό Viva Wallet λογαριασμό της Art BG, με το ποσό, μετά την αυτόματη εκκαθάριση κάθε συναλλαγής και την παρακράτηση της προμήθειας από την εταιρεία ticketing, να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας παραγωγής.

Παράγοντες που γνωρίζουν καλά πώς λειτουργεί ο χώρος των συναυλιακών εκδηλώσεων εξηγούν στο Capital.gr ότι η μακροημέρευση στη συγκεκριμένη αγορά είναι ιδιαίτερα δύσκολη: η εξασφάλιση χορηγών είναι, πολλές φορές, άθλος (για τη συναυλία του Adams δεν είχε βρει χορηγούς η ART BG), οι καλλιτέχνες απαιτούν την προκαταβολή του μεγαλύτερου ποσού της αμοιβής τους και το κόστος των διοργανώσεων είναι πολύ μεγάλο. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο κέρδους είναι μικρό και γι’ αυτό, ενίοτε, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν "όχι και τόσο θεμιτές πρακτικές για να εξισορροπήσουν τις απώλειες”.

Η εταιρεία, που διαθέτει γραφεία σε Σόφια, Λονδίνο και Βιέννη, πραγματοποιεί στην Ελλάδα εκδηλώσεις από το 2014 και "ποτέ έως σήμερα δεν είχε παρουσιάσει ενδείξεις αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεών της”, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Aπό το 2008 που ξεκίνησε να λειτουργεί, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 διοργανώσεις με καλλιτέχνες, όπως ο Ricky Martin, ο Charles Aznaνour, ο Julio Iglesias, η Lara Fabian και πολλοί άλλοι, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, που παραμένει ακόμη ενεργή. Σε αντίθεση με τον λογαριασμό της στο Facebook, τον οποίο η ART BG απενεργοποίησε μάλλον λόγω της κατακραυγής που δέχεται, από χιλιάδες αγοραστές ακριβών εισιτηρίων, τα οποία δεν έχουν κανένα αντίκρισμα.

Η Viva προχωράει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ART BG για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς η εταιρεία παραγωγής θα πρέπει να επιστρέψει τα 737,6 χιλ. ευρώ, όπως προβλέπει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων.

Παραμένει άγνωστο εάν και ποιοι καλλιτέχνες θα κινηθούν εναντίον της ART BG. Είναι όμως, βέβαιο ότι σε όσες χώρες ακυρώθηκαν παραστάσεις, οι καταναλωτές, δύσκολα, θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, καθώς η δικαστική διεκδίκηση του αντιτίμου των εισιτηρίων είναι ασύμφορη. Οι πολλοί δηλαδή, δύσκολα θα καταφέρουν να βρουν το δίκιο τους.

