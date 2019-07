Κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρουσίαση του Πανεπιστημίου και των πέντε Σχολών που λειτουργούν σε αυτό

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης και έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, την διασύνδεση του με την βιομηχανία και την κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Προσφέρει την δυνατότητα σπουδών εκτός Ελλάδος, σε ένα εντελώς νέο και διαφορετικό περιβάλλον το οποίο, όμως, είναι την ίδια στιγμή γνώριμο και φιλικό, στην καρδιά της Κύπρου, στην πρωτεύουσα Λευκωσία.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 5 σχολές:

Σχολή Νομικής

Ιατρική Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Απόφοιτοι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών με 82% των αποφοίτων μας έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση τους.

Αξιολόγηση-Διάκριση από τους TIMESHIGHER

Εξίσου σημαντική είναι η πρόσφατη διεθνής επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να συμπεριληφθεί στη λίστα των 101+ καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως από τους Times Higher Education University Impact Ranking στους τομείς καινοτομίας, επιχειρηματικότητας κα υποδομών, υπερτερώντας πολλών άλλων ιστορικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.

Αξιολόγηση-Διάκρισηαπό QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης, της απασχολησιμότητας και της στήριξης των φοιτητών.

Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ένα από τα 110 που λειτουργούν ανά τον κόσμο. Η ίδρυση του Microsoft Innovation Center αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών του Πανεπιστημίου να προωθήσει μια στενότερη σχέση μεταξύ μάθησης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία καθιστώντας το ένα υπερσύγχρονο εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων.

Σχολή Νομικής

Η Σχολή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, με πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου. Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής είναι αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Ιατρική Σχολή

Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα η Ιατρική Σχολή έχει καταστεί μια διεθνής σχολή με φοιτητές από Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρωσία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Ενώ στο διδακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ.

Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να δώσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του ΕΠΚ έχει επίσημα αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα Internal Market Information system (IMI).

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειου, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνιου, του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα. Επίσης, υπογράφτηκε 10ετης συμφωνία με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών. Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει συνεργασίες για καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εμπειρίας (externships) σε διεθνής φήμης ιδρύματα όπως το Weizmann Institute of Science (Hebrew University), Imperial College London, Barts and the London School of Medicine, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University και άλλα.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο. Οι υπερσύγχρονες της οδοντιατρικής, έχουν εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.

Το πιο ολοκληρωμένο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς έχει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει 22 προγράμματα σπουδών όπως Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Διατροφή-Διαιτολογία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Εργοθεραπεία κ.α., εκ των οποίων 10 κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο.

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών και τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρουεπισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο info@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.