Η εντυπωσιακή οικονομολόγος που ορκίστηκε υφυπουργός Εργασίας

Τη θέση της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης ανέλαβε από σήμερα η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πέρασε την πόρτα του προεδρικού μεγάρου ντυμένη στα μαύρα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι οικονομολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών, ξεκίνησε τις σπουδές της στα Οικονομικά στο University of York της Αγγλίας, ενώ συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου έλαβε μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές και Διδακτορικό στα Οικονομικά της Ανάπτυξης.

Είναι Επισκέπτρια Λέκτορας στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, ενώ έχει επίσης διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του Cambridge, καθώς και Οικονομική́ Πολιτική́ στο Government School του UCL.

Στα 26 της εντάχθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος και ειδικός στον ανταγωνισμό́. Το 2016 ήταν η υπεύθυνη οικονομολόγος της ομάδας των κατασκευών για την Τρίτη Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού́ του ΟΟΣΑ, κομμάτι των προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει θέσεις κύρους και ευθύνης σε διεθνές επίπεδο. Έχει διατελέσει σύμβουλος Δημόσιας Υγείας της Κυβέρνησης του Ιράν, ειδικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βραζιλίας αλλά́ και του ΟΗΕ στην Ουγκάντα. Έχει συντονίσει εθνικά́ σχέδια κινητροδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως επιστημονικός συνεργάτης στο κέντρο Σπουδών Μέσης Ανατολής του Cambridge αλλά́ και του εμπορικού́ επιμελητηρίου του Σουδάν.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή́ επιστημονικά́ συνέδρια ως εισηγήτρια ενώ πρόσφατα δημοσίευσε το βιβλίο «Οικονομικές κρίσεις στις αναδυόμενες αγορές» στον εκδοτικό́ οίκο Palgrave MacMillan. Οι μελέτες της εμφανίζονται σε ακαδημαϊκά περιοδικά (The Lancet, Journal of International Development, Health Policy and Planning) σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ) και στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο (όπως το Project Syndicate, το BBC, και αρκετά ελληνικά μέσα).

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν μέχρι σήμερα Σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

[thetoc.gr]