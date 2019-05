Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακα, σαμπουάν και καλλυντικά

Στην ανάκληση παρτίδων του αποχρεμπτικού σιροπιού Mucosolvan, καθώς στη συσκευασία αναγράφονται λάθος ενδείξεις για τη χορήγηση σε παιδιά, προχωρά ο ΕΟΦ.



’Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση του Οργανισμού, «ενώ το προϊόν αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 2 ετών, στην εξωτερική του συσκευασία αναγράφεται δοσολογικό σχήμα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα».

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε..



Η εταιρεία Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.



Οι παρτίδες που αποσύρονται είναι:

Ανακαλούνται άλλα δύο φάρμακα

Ανάκληση της παρτίδας G10618 του φαρμακευτικού προϊόντος ELCODROP Omeprazole 40mg/cap



Στην ανάκληση της παρτίδας G10618 του φαρμακευτικού προϊόντος ELCODROP Omeprazole 40mg/cap. με ημερομηνία λήξης 06/2021, λόγω του ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιομορφίας μάζας που έγινε στο δείγμα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, προχώρησε ο ΕΟΦ . Η εταιρεία DOC PHARMA AE, ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος

Την ανάκληση της παρτίδας 095598 του φαρμακευτικού προϊόντος GILUDOP C/S.SOL.IN 50MG/5ML με ημερομηνία λήξης 10/2020, αποφάσισε ο ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η εταιρεία PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH, καθώς διαπιστώθηκε χρωματισμός του διαλύματος σε ορισμένες αμπούλες του προϊόντος κατά τη διάρκεια της μελέτης σταθερότητας. Η εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, ως διανομέας του προϊόντος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών

Στην ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός φαρμάκων (ΕΟΦ).



Ειδικότερα ανακαλούνται:

Πούδρα Lovie CONTOUR PERFECTION No 221. (αρ. παρτ. 03030217). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Ethylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.



Πούδρα Lovie Compact Powder No.203A. (αρ. παρτ. 03040117). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Phenoxyethanol, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Επίσης, επί της επισήμανσης αναγράφεται το συντηρητικό Ethylparaben, ενώ δεν ανιχνεύθηκε κατά τον εργαστηριακό έλεγχο.

Πούδρα (Σκιά ματιών) Lovie Terracotta Multi, Eyeshadow, No18. (αρ. παρτ.: 4030250). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Isobutylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.



Πούδρα (Σκιά ματιών) Lovie Terracotta Multi, No22. (αρ. παρτ.: 4060041). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Isobutylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Κρέμα Lovie Μake up oil free No2 (αρ. παρτ.: 16470). Aνομειογενές μείγμα με εμφανή διαχωρισμό δύο φάσεων.



Πούδρα Lovie Compact Powder No 2015A. (αρ. παρτ. 03031117). Ανιχνεύθηκαν τα συντηρητικά Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, ενώ δεν αναγράφoνται στην επισήμανση της συσκευασίας.



Κραγιόν Lovie MATTE lipstick Hyaluronic Acid & Argan Oil, Paraben free No 216. (αρ. παρτ. 161498). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Methylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. H εταιρεία LOVIE COSMETICS ATHENS η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των εν λόγω παρτίδων στην ελληνική αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων προκειμένου να τις αποσύρουν.

Ανάκληση και σαμπουάν για την τριχόπτωση

Στην ανάκληση της παρτίδας 2400515 του καλλυντικού προϊόντος «Ενισχυτικό σαμπουάν CADUTA για την πτώση των μαλλιών», προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), διότι το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ σε δείγμα του προϊόντος, δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς το pH.



Η εταιρεία FAIR HAIR Ι. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της ανωτέρω παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρουν.