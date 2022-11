Η Τζένιφερ Άνιστον αποχαιρετά τον πατέρα της Γιάννη Αναστασάκη με μια συγκινητική ανάρτηση

Με δύο φωτογραφίες τους από τα παλιά και μία πιο πρόσφατη, η Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα της, Τζον Άνιστον.



«Γλυκέ μου μπαμπά. Τζον Άντονι Άνιστον ήσουν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που γνώριζα. Είμαι τόσο ευγνώμων που έφυγες χωρίς πόνο για τον Παράδεισο. Στις 11/11 σταμάτησες να υπάρχεις. Είχες πάντα πολύ καλό timing. Αυτός ο αριθμός θα έχει μια πολλή ιδιαίτερη σημασία για εμένα πλέον. Θα σε αγαπώ ως το τέλος του χρόνου» έγραψε στα social media για τον πατέρα της που πέθανε σε ηλικία 89 ετών, πριν λίγες μέρες, στις 11 Νοεμβρίου.



Ποιος ήταν ο Κρητικός Γιάννης Αναστασάκης, που κληροδότησε στη Χολιγουντιανή σταρ την ελληνική της καταγωγή;



Ο Τζον Άνιστον (Γιάννης Αναστασάκης) γεννήθηκε στο νησί της Κρήτης, και συγκεκριμένα στα Χανιά, από τη Στέλλα Τζόαν και τον Αντώνιο Αναστασάκη. Ο ίδιος δεν μεγάλωσε αποκλειστικά στην πατρίδα του, αφού σε ηλικία μόλις 2 ετών, μετακόμισαν οικογενειακώς στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου είχαν εστιατόριο. Εκεί «κόπηκε» και το επίθετό του, σε Άνιστον.



Ήθελε να γίνει ηθοποιός και να αφοσιωθεί στην υποκριτική. Γι’ αυτό και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας Θεατρικές Τέχνες. Μετά την αποφοίτησή του, υπηρέτησε στο Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ως αξιωματικός πληροφοριών στον Παναμά φτάνοντας τον βαθμό του υπολοχαγού. Όταν ξεμπέρδεψε με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, επικεντρώθηκε στον χώρο της υποκριτικής.



Ο ρόλος του Βίκτωρ Κυριάκη στη σαπουνόπερα του NBC «Days Of Our Lives» είναι αυτός με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο στην πορεία της καριέρας του.



Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες σειρές, αφού προβάλλεται αδιάκοπα από τον Ιούλιο του 1985. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο «Βίκτωρ» του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Emmy στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά το 2017. Άλλες σειρές στις οποίες συμμετείχε, είναι τα: «Search for Tomorrow» (1951) και «Journeyman» (2007).



Ο Άνιστον έκανε δύο γάμους, έναν με τη Νάνσυ Ντάου, με την οποία απέκτησαν τη Τζένιφερ Άνιστον το 1969 και έναν με τη Σέρι Ρούνεϊ, με την οποία απέκτησε τον γιο του, Αλεξάντερ.



Η σχέση των Άνιστον με την Ελλάδα

Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Greek Reporter, μίλησε για την Ελλάδα και τους λόγους που ανγκάστηκαν οικογενειακώς να την αφήσουν πίσω τους.



Είχε πει τότε πως ο πατέρας του ήρθε στις ΗΠΑ το 1910. Αργότερα εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό και πήγε να πολεμήσει στη Γαλλία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τραυματίστηκε. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ άνοιξε πολλές επιχειρήσεις στο Κάσπαρ του Ουαϊόμινγκ.



Όταν σταμάτησε η παραγωγή ελαιόλαδου, ο πατέρας του επέστρεψε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε, δίνοντας όρκο στον παππού του ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ τη γυναίκα του από την Ελλάδα.



«Όμως, καθώς η οικονομία χειροτέρευε στη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 20, πήρε τη γυναίκα του (τη μητέρα μου) και επέστρεψε στις ΗΠΑ» είχε πει ο Τζον Άνιστον στο Greek Reporter και στη συνέχεια αποκάλυψε, ότι η οικογένειά του πηγαινοερχόταν στην Κρήτη όπου γεννήθηκε για χρόνια.



Η σταρ των «Friends» και όχι μόνο, Τζένιφερ Άνιστον γνώρισε και αυτή την Ελλάδα από κοντά. Έζησε για λίγο στην Αθήνα και μετά στην Κρήτη με την οικογένειά της όταν ήταν πέντε ετών. Συνδέεται ακόμη και με άλλους διάσημους Έλληνες, όπως ο Τέλι Σαβάλας, πιο γνωστός για το ρόλο του «Kojak», ο οποίος είναι και νονός της.



Η Άνιστον είναι περήφανη για την ελληνική κληρονομιά της, με αποτέλεσμα να διαφημίζει στους εκατομμύρια φαν της ανά τον κόσμο, ομορφιές, παραδόσεις και έθιμα από την Ελλάδα.



Στο παρελθόν, είχε αποδώσει την αγέραστη ομορφιά της στα ελληνικά της γονίδια. «Ο μπαμπάς μου είναι 100 τοις εκατό Έλληνας. έκλεισε τα 81 και μετά βίας έχει μια ρυτίδα. Και ούτε η γιαγιά μου, η οποία ήταν 95 ετών όταν πέθανε» είχε επισημάνει.



Η σχέση του Τζον Άνιστον με την κόρη του, Τζένιφερ - Οι διαφωνίες και η συμφιλίωση



H Τζένιφερ Άνιστον έχει παραδεχτεί τις δύσκολες σχέσεις της με τους γονείς της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Allure είχε πει για το διαζύγιό τους:



«Νομίζω πως το διαζύγιο της μαμάς μου, πραγματικά την έκανε χάλια. Τη συγχώρεσα. Συγχώρεσα και τον πατέρα μου. Την οικογένειά μου. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει τοξικότητα όταν τους απωθείς, όταν είσαι θυμωμένη μαζί τους. Το έμαθα βλέποντας τη μαμά μου να παραμένει θυμωμένη για χρόνια. Την ευχαρίστησα που μου έδειξε τι να μην γίνω».



Ο πατέρας της είχε εγκαταλείψει εκείνη και τη μητέρα της, όταν η ηθοποιός ήταν πολύ μικρή σε ηλικία. Η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της: «Είχα πάει σε ένα πάρτι γενεθλίων και όταν επέστρεψα, η μητέρα μου, μου είπε: “Ο πατέρας σου δε θα βρίσκεται εδώ για λίγο καιρό”. Δεν είπε ότι είχε φύγει για πάντα».



«Δεν ξέρω αν το “μπλόκαρα”, αλλά απλά θυμάμαι να κάθομαι και να κλαίω, μην καταλαβαίνοντας ότι είχε φύγει. Δεν ξέρω τι έκανα αργότερα εκείνο το βράδυ ή την επόμενη μέρα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από το περίεργο συναίσθημα ότι ξαφνικά ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί. Και έφυγε για κάμποσο καιρό, περίπου ένα χρόνο. Τότε άρχισε να ξαναέρχεται σε επαφή. Απλά κάλεσε μια μέρα και είπε, “Πάμε να δούμε τα The Fantasticks”. Έτσι είχαμε ένα μικρό δείπνο και είδαμε την παράσταση. Μετά από αυτό, άρχισα να τον βλέπω τα Σαββατοκύριακα και ξεκίνησε αυτός ο νέος τρόπος ζωής» δήλωσε.

