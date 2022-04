Ντμίτρι Μουράτοφ: Επίθεση με μπογιές δέχτηκε ο Ρώσος Νομπελίστας δημοσιογράφος

Ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να του φωνάζει πριν τον περιλούσει με κόκκινη μπογιά, όπως ανέφερε η Novaya Gazeta Europe στο Telegram.

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος μάλιστα αναφέρει πως ο δράστης του είπε:

«Μουράτοφ, αυτό είναι από ένα για τα αγόρια μας», πιθανότατα αναφερόμενος στον ρωσικό στρατό.

Η επίθεση σημειώθηκε σε τρένο στη Μόσχα, ενώ εικόνες που δημοσίευσε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης δείχνουν την καμπίνα του Μουράτοφ καθώς και τα προσωπικά του αντικείμενα γεμάτα με μπογιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, του πέταξαν λαδομπογιά με ασετόν. «Τα μάτια μου καίνε τρομερά», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Ο Κίριλ Μαρτίνοφ, εκδότης της εφημερίδας ανέφερε μέσω twitter πως ο Μουράτοφ έλαβε ιατρική βοήθεια, ωστόσο η όρασή του μπορεί να επηρεαστεί από τη μπογιά.

Ο Μουράτοφ, συνιδρυτής της Novaya Gazeta, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης τον περασμένο Οκτώβριο για την ακούραστη υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου στη Ρωσία και ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα πως θα δημοπρατήσει το βραβείο του για να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας, είπε ότι τα πλήθη των «τραυματισμένων και άρρωστων παιδιών» που απαιτούσαν «επείγουσα θεραπεία» τον ανάγκασαν να προσφέρει το πολύτιμο βραβείο.

Ο ίδιος τόνισε στη δήλωσή του την επείγουσα ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή αιχμαλώτων και παροχή ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Τα έσοδα από την πώληση του βραβείου θα διατεθούν στο The Foundation of Assistance to the Ukrainian Refugees, μια μη κυβερνητική οργάνωση που προσπαθεί να «παρέχει ηθική και υλική υποστήριξη στους πρόσφυγες από την Ουκρανία».

Σύμφωνα με τον Μουράτοφ, έκανε αίτηση σε οίκους δημοπρασιών για μια «απάντηση που θα προσφέρει αυτό το βραβείο που είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του στο Δημαρχείο του Όσλο τον Δεκέμβριο του 2021, ο Μουράτοφ είχε πει πως άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας στη Ρωσία προωθούσαν ενεργητικά την ιδέα του πολέμου, και η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι τώρα μια ευδιάκριτη πιθανότητα.

«Οι ισχυροί προωθούν ενεργητικά την ιδέα του πολέμου. Επιπλέον, στα μυαλά ορισμένων τρελών γεωπολιτικών, ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία δεν είναι κάτι αδύνατο πλέον» είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του τότε, στη Ρωσία είναι σύνηθες να θεωρούνται αδύναμοι οι πολιτικοί που απέτρεψαν την αιματοχυσία, ενώ το να απειλείται ο κόσμος με πόλεμο θεωρείται «καθήκον των αληθινών πατριωτών».

Ο Μουράτοφ είχε πει ακόμα πως η δημοσιογραφία στη Ρωσία περνάει «μέσα από μια σκοτεινή κοιλάδα», με πάνω από εκατό δημοσιογράφους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη κυβερνητικές οργανώσεις να χαρακτηρίζονται «ξένοι πράκτορες».

«Στη Ρωσία αυτό σημαίνει ’εχθροί του λαού’», σημείωσε, αφιερώνοντας το βραβείο του «σε ολόκληρη την κοινότητα των ερευνητικών δημοσιογράφων» και στη μνήμη των συναδέλφων του στη Νόβαγια Γκαζέτα που έχασαν τη ζωή τους.

