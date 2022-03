Δήμος Μαριούπολης: Εχουν σκοτωθεί 1.207 άμαχοι σε εννιά ημέρες ρωσικής πολιορκίας

Η εννιαήμερη ρωσική πολιορκία της Μαριούπολης, λιμανιού στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε 1.207 άμαχους, ανέφερε χθες Τετάρτη η δημοτική αρχή μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Εννιά ημέρες γενοκτονίας»

«Εννιά ημέρες. Εννιά ημέρες αποκλεισμού της Μαριούπολης. Εννιά ημέρες ασταμάτητου βομβαρδισμού του άμαχου πληθυσμού. Εννιά ημέρες που μισό εκατομμύριο κόσμος ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, επικοινωνίες.

Εννιά ημέρες που η πόλη έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Εννιά ημέρες – 1.207 άμαχοι κάτοικοι της Μαριούπολης νεκροί. Εννιά ημέρες γενοκτονίας του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε η δημοτική αρχή στο κείμενο.

Η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της. «Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό, αλλά ο προσωρινός αριθμός είναι σωστός», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

«Δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Βαστάμε γερά», πρόσθεσε στο κείμενο η δημοτική αρχή της Μαριούπολης, που συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς από τον ρωσικό στρατό.

Χθες οι αρχές κατήγγειλαν ότι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς επλήγη παιδιατρικό νοσοκομείο σε συγκρότημα που περιλαμβάνει επίσης μαιευτήριο της πόλης (φωτογραφία, επάνω, από Press service of the National Police of Ukraine/via Reuters). Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «έγκλημα πολέμου».

Λιμάνι-κλειδί στην Αζοφική Θάλασσα, η βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας αριθμούσε πάνω από 450.000 κατοίκους πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου.

ΑΠΕ