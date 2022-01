Αστυνομικός σκύλος επιτίθεται σε διαδηλωτή στην Ολλανδία και σχεδόν τον κατασπαράζει

Στο Άμστερνταμ η διαδήλωση κατά των μέτρων για τον κοροναϊό ήταν επεισοδιακή. Οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν άγρια με την αστυνομία και χρειάστηκε να παρέμβουν ακόμη και τα αστυνομικά σκυλιά.

Ένα τέτοιο σκυλί, ένα θεόρατο λυκόσκυλο όρμησε σε έναν διαδηλωτή τον άρπαξε από το χέρι και δεν τον άφηνε. Η δύναμη του δαγκώματος ήταν τεράστια με το σκυλί να μην καταλαβαίνει τίποτε να συνεχίζει να δαγκώνει και να έχει ξεγυμνώσει και τα δόντια του δείχνοντας ακόμη περισσότερο απειλητικό.

Ο άνδρας πάει να φύγει για να γλυτώσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Το σκυλί τον έχει πιάσει από το χέρι. Κάποια στιγμή από την ένταση και το βάρος του σκύλου ο άνδρας καταρρέει. Ο σκύλος συνεχίζει να μην τον αφήνει.

Και τότε παρεμβαίνει ένας αστυνομικός των Ολλανδικών ΜΑΤ, ο οποίος αρχίζει να βαράει με το μακρύ κλομπ πότε τον πεσμένο άνδρα που ούρλιαζε από τον πόνο και τον φόβο και πότε το σκυλί που είχε πάθει αμόκ και δεν άνοιγε τα σαγόνια του,

