Γυναίκα στην Τουρκία πηδάει στις γραμμές του μετρό πριν έρθει ο συρμός αλλά δεν παθαίνει τίποτα

Αγνωστο πως, κοπέλα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στις γραμμές του μετρό της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.

Το video το οποίο πάρθηκε από τις κάμερες ασφαλείας είναι σοκαριστικό. Η κοπέλα πηδάει στις γραμμές δευτερόλεπτα πριν φτάσει ο συρμός. Ο κόσμος της γύρω είναι σοκαρισμένος και κρατά την ανάσα του. Και τελικά, ύστερα από πολύ λίγο, η κοπέλα φαίνεται σώα και αβλαβής προς μεγάλη ανακούφιση των πάντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποστεί καμία ζημιά. Και πράγματι έτσι ήταν.

Η κοπέλα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψηχολογικά προβλήματα.

VIDEO — Girl jumps in front of incoming subway in Istanbul’s Şişli, survives without a scratchhttps://t.co/cxRXHIheOQ pic.twitter.com/h9smu6fiy4