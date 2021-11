Αλμπερτ Μπουρλά – Υπερήφανος για την παρασκευή του χαπιού της Pfizer

Τις πρώτες φωτογραφίες με τους ερευνητές της Pfizer να κρατούν στα χέρια τους το χάπι κατά του κοροναϊού ανήρτησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά.

Μόλις μια μέρα μετά το αίτημα της Pfizer για την κατεπείγουσα έγκριση του πειραματικού αντιιικού χαπιού της για τη νόσο Covid-19, o CEO ης εταιρείας ανάρτησε στα social media δύο φωτογραφίες με τους ερευνητές την ώρα της παραγωγής των χαπιών αλλά και λίγο μετά κρατώντας στα χέρια τους το φαρμακευτικό σκεύασμα.

Στην ανάρτησή του ο Αλμπερτ Μπουρλά γράφει: «Η πρώτη παρτίδα χαπιών για την Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Είμαι πολύ περήφανος που γιορτάζω την ικανότητα των συναδέλφων μας να προωθήσουν γρήγορα το υποψήφιο φάρμακο που θα χορηγείται από το στόμα. Είναι ένα αγαθό προς όφελος της ανθρωπότητας».

This is the power of our science on full display: The first batch of tablets for potential EUA. I am so very proud to celebrate our colleagues’ ability to rapidly advance our COVID-19 oral antiviral candidate — a homegrown asset — to hopefully benefit humankind. pic.twitter.com/C6GlEfg72r