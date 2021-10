Έκρηξη σε σιιτικό τζαμί στο Αφγανιστάν - Φόβοι «για πολλά θύματα»

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής σε ένα σιιτικό τζαμί στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ένας τοπικός πολιτικός ηγέτης, εκφράζοντας φόβους ότι υπάρχουν πολλά θύματα.



Την έκρηξη επιβεβαίωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς και αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Sputnik, κάνοντας λόγο για επίθεση αυτοκτονίας με πολλά θύματα. Σύμφωνα με το Sputnik, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

#Afghanistan: Several people killed & injured in an explosion near a Shia mosque in Afghanistan’s Kandahar Province, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians.



pic.twitter.com/IFd5E0Uzp1 https://t.co/K4mfx1zZM5