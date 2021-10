Έπιασαν ψάρι «γίγαντα» δύο τόνων στα ανοιχτά της ισπανικής Θέουτα

Τα μάτια του δεν μπορούσε να πιστέψει ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκε Οστάλε, όταν αντίκρυσε ένα ψάρι «γίγαντα» μπλεγμένο στα δίχτυα ενός αλιευτικού σκάφους που ψάρευε τόννους ανοιχτά της Θέουτα.

Το πελώριο ψάρι ήταν πιθανότατα, σύμφωνα με το Reuters, ένα mola alexandrini, υποείδος του φεγγαρόψαρου της οικογένειας των μολιδών, που διαθέτει χαρακτηριστικό πτερύγιο στην πλάτη, θεωρείται ευάλωτο και δεν καταναλώνεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Οστάλε εχθές, Πέμπτη, το εντυπωσιακό πλάσμα είχε 3,2 μέτρα μήκος και 2,9 μέτρα πλάτος και ήταν το μεγαλύτερο ψάρι αυτού του είδους που έχει εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή.



«Προσπαθήσαμε να το βάλουμε στη ζυγαριά των 1.000 κιλών αλλά ήταν υπερβολικά βαρύ. Θα την έσπαγε», είπε ο Οστάλε, επικεφαλής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, που κλήθηκε στο σημείο για να αξιολογήσει το εύρημα.

