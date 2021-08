Nirvana: Το γυμνό παιδάκι του εξωφύλλου του Nevermind υπέβαλε μήνυση για παιδική πορνογραφία

Όλοι θυμόμαστε το εξώφυλλο του δίσκου «Nevermind» των Nirvana – ένα από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Τώρα, το μωρό που κολυμπά μαζί με ένα δολάριο στο εξώφυλλο του δίσκου, ο 30χρονος πλέον Σπένσερ Έλντεν, ζητά να αποζημιωθεί για τη διάσημη φωτογραφία του, βάσει των ομοσπονδιακών νόμων των ΗΠΑ περί παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Σπένσερ Έλντεν κατέθεσε μήνυση κατά της μπάντας, δισκογραφικών εταιρειών και άλλων προσώπων την Τρίτη (24/8), υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι γονείς του δεν υπέγραψαν ποτέ κάποιο επίσημο χαρτί, στο οποίο να παραχωρούν την άδειά τους στους Nirvana για εμπορική χρήηση της φωτογραφίας.

Τι αναφέρει η μήνυση

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Έλντεν αναφέρει ότι «η ταυτότητα και το νομικό του όνομα έχουν συνδεθεί για πάντα με την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωσε ως παιδί», ενώ η φωτογραφία του μέχρι και σήμερα «διανέμεται και πωλείται σε παγκόσμια κλίμακα».

Επιπλέον, στη μήνυση αναφέρει ότι οι εναγόμενοι «παρήγαγαν, κατείχαν και διαφήμιζαν εν γνώσει τους εμπορική παιδική πορνογραφία που απεικόνιζε τον Σπένσερ», αποκομίζοντας κέρδος.

«Παρότι γνώριζαν τι έκαναν, οι εναγόμενοι δεν έλαβαν ποτέ εύλογα μέτρα για την προστασία του Σπένσερ και την αποτροπή της ευρείας διακίνησης της εικόνας και σεξουαλικής της εκμετέλλευσης».

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία

Το Nevermind ήταν το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana, στο οποίο περιλαμβάνονται θρυλικά κομμάτια όπως το Smells Like Teen Spirit και Come As You Are.

Στη φωτογραφία του εξωφύλλου, ο Έλντεν κολυμπά γυμνός σε μια πισίνα, σε ηλικία 4 μηνών, ενώ μπροστά του βρίσκεται ένα δολάριο πιασμένο σε πετονιά.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη φωτογραφία – η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ήταν επιλογή του Κερτ Κομπέιν – παραπέμπει σε έναν σεξεργάτη που κυνηγά το χρήμα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1990 στο Υδάτινο Πάρκο της Πασαντίνα, ενώ κατά τον Έλντεν, οι γονείς του ποτέ δεν συμφώνησαν στην εμπορική χρήση της, ούτε έλαβαν χρηματική αποζημίωση για αυτή.

Επιπλέον, ο Σπένσερ ισχυρίζεται ότι «προκειμένου να διασφαλίσει ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ θα προκαλούσε άμεση σεξουαλική αντίδραση στον θεατή, ο (φωτογράφος Κερκ ) Γουέντλ προκάλεσε τάση για εμετό στον Σπένσερ προτού τον βυθίσει κάτω από το νερό σε πόζες που τραβούν την προσοχή στο εκτεθειμένο του γεννητικό όργανο».

Τέλος, υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της χρήσης αυτής της εικόνας τον κυνηγούν μέχρι και σήμερα.

Τι ζητά

Τώρα, μηνύει 17 άτομα και αιτείται αποζημίωσης $150.000 από τον καθένα. Ανάμεσά τους πρώην μέλη των Nirvana, δισκογραφικές εταιρείες, καλλιτεχνικοί διευθυντές, και άλλα πρόσωπα. Εναλλακτικά αιτείται απροσδιόριστης αποζημίωσης που θα οριστεί από δικαστή.

Το 2008, όταν ήταν 17 ετών, αλλά και το 2016, όταν ήταν 25 ετών, ο Έλντεν είχε τραβήξει φωτογραφίες αναπαριστώντας το θρυλικό εξώφυλλο – όμως και τις δύο φορές φορούσε μαγιό.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στη New York Post, για τη φωτογράφιση του 2016 είχε λάβει αμοιβή $200 – το ίδιο ποσό που είχε αναφέρει ο πατέρας του σε συνέντευξη του στο NPR ότι του είχε καταβληθεί για την αρχική φωτογράφιση.

Στα 30 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το 1991, το Nevermind έχει πουλήσει πάνω από 300 εκατ. αντίτυπα.

in.gr