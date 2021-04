Κηδεία πρίγκιπα Φίλιππου: Οι 30 που θα παραστούν, όλες οι λεπτομέρειες -Χώρια ο Γουίλιαμ με τον Χάρι

Το Σάββατο στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) θα τελεστεί η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ.

Τα μέλη του King’s Troop -μονάδα του Βρετανικού Στρατού- θα ρίξουν πυρά από το ανατολικό μέρος του κήπου του Κάστρου του Γουίνδσορ, την ώρα που η πομπή θα συνοδεύει τη σορό του δούκα από το κάστρο στο παρεκκλήσι. Τα πυρά θα ακούγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της πομπής και θα κορυφωθούν καθώς αυτή θα πλησιάζει στο παρεκκλήσι.

Η σορός του πρίγκιπα Φίλιππου θα μεταφερθεί με ένα κατά παραγγελία Land Rover, που έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ανοικτό το πίσω μέρος. Ο ίδιος ο πρίγκιπας Φίλιππος πέρασε 16 χρόνια δουλεύοντας επάνω στα σχέδια για το Land Rover σε «στρατιωτικό πράσινο» χρώμα, που θα κουβαλούσε το φέρετρό του, σύμφωνα με τη «Mirror».

Κηδεία πρίγκιπα Φίλιππου: Μόνη της θα κάθεται η βασίλισσα Ελισάβετ, δεν θα περπατήσουν δίπλα-δίπλα Γουίλιαμ και Χάρι

Οπως μεταδίδει η «Daily Mail», η βασίλισσα Ελισάβετ θα φτάσει στο νεκροταφείο με Bentley, ενώ ο Γουίλιαμ και ο Χάρι δεν θα περπατήσουν δίπλα-δίπλα και ούτε θα φορούν στρατιωτικές στολές.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ και ο δούκας του Σάσεξ θα βρεθούν μαζί για πρώτη φορά μετά τη συνέντευξη του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ στην Οπρα Γουίνφρι, αλλά ανάμεσά τους θα βρίσκεται ο εξάδελφός τους Πίτερ Φίλιπς, καθώς θα περπατούν πίσω από το φέρετρο.

Οταν η πομπή φτάσει στο παρεκκλήσι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα προχωρήσει μπροστά από τον αδελφό του, καθώς η βασιλική οικογένεια φτάνει σε ζευγάρια. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι δύο άνδρες θα φορούν πρωινό ένδυμα με τα μετάλλιά τους -όπως αποφάσισε η βασίλισσα Ελισάβετ-, ενώ οι γυναίκες θα φορούν πρωινά φορέματα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα συνοδεύεται στην Bentley από μια κυρία επί των τιμών, θα καθίσει μόνη της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί θα παραβρεθούν μόνο 30 άτομα, αντί για 800, όπως συνηθίζεται, λόγω της πανδημίας. Ολοι θα φορούν μάσκες και θα κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

Η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου αναμένεται να διαρκέσει περίπου 50 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κάστρο του Γουίνδσορ.

Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου

Η βασίλισσα Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος

Η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα

Ο δούκας του Κέιμπριτζ, Γουίλιαμ

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ

Ο δούκας του Σάσεξ, Χάρι

Ο δούκας της Υόρκης

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη

Edoardo Mapelli Mozzi

Η πριγκίπισσα Ευγενία

Τζακ Μπρούκσμπανκ

Ο κόμης του Ουέσεξ

Η κόμισσα της Ουέσεξ

Η λαίδη Λουίζα Ουίνδσορ

Ιάκωβος, υποκόμης του Σέβερν

Η πριγκίπισσα Αννα

Τίμοθι Λόρενς

Πίτερ Φίλιπς

Ζάρα Φίλιπς

Μάικ Τίντολ

Earl of Snowdon

Lady Σάρα Τσάτο

Ντάνιελ Τσάτο

Ο δούκας του Γκλάουτσεστερ

Ο Εδουάρδος του Κεντ

Η πριγκίπισσα Αλεξάντρα

Βερνάρδος του Μπάντεν

Ο δονάτος από τον Οίκο της Έσσης

Ο Φίλιππος του Χοενλόε‑Λάνγκενμπουργκ

The Countess Mountbatten of Burma

Πηγή: iefimerida.gr