ΗΠΑ: Μαθητής του σχολείου ο ένοπλος που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν μαθητή μέσα σε λύκειο στη Νόξβιλ, στην πολιτεία Τενεσί, όταν -όπως κατέθεσαν- άνοιξε πυρ εναντίον τους μέσα σε αποχωρητήριο, τραυματίζοντας τον έναν.

Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε περί τις 15:15 (τοπική ώρα) στο Magnet High School, στην περιοχή Όστιν-Ιστ, στο ανατολικό τμήμα της Νόξβιλ, προστέθηκε στη μακρά σειρά αιματηρών επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ από τα μέσα Μαρτίου.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε – χτυπήθηκε από σφαίρα στον μηρό – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τενεσί, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας της Νόξβιλ. Αναμένεται να επιζήσει.

«Έχει τις αισθήσεις του και το ηθικό του είναι καλό (…). Θα είναι εντάξει. Τον ευχαρίστησα διότι έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για να προστατεύσει τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Είπε πως προτιμούσε να πάθει κακό εκείνος, παρά οποιοσδήποτε άλλος» δήλωσε η δήμαρχος της Νόξβιλ, η Ίντια Κίνκανον, στο CBS News.

Το χρονικό

Η αστυνομία της Νόξβιλ ανέφερε ότι έστειλε άνδρες της στο Όστιν-Ιστ όταν ενημερώθηκε πως υπήρχε ένοπλος μέσα στον χώρο του λυκείου. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε αποχωρητήριο.

«Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο, ο ύποπτος φέρεται να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε επιτόπου (…). Αναγνωρίστηκε, είναι μαθητής στο Όστιν-Ιστ» ανέφερε ο Ντέιβιντ Ράους, διευθυντής του Γραφείου Έρευνας του Τενεσί, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Νόξβιλ, η Ιβ Τόμας, που εκφράστηκε στην ίδια συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε το περιστατικό «ανατριχιαστικό».

Η αστυνομία αρχικά έκανε λόγο για «αρκετά» θύματα στο λύκειο της πόλης αυτής του Τενεσί με πληθυσμό περίπου 180.000 κατοίκων.

Στο λύκειο στο Όστιν-Ιστ επιβλήθηκε lockdown μετά το συμβάν. Στους ανάστατους γονείς που έτρεξαν στο σχολείο δόθηκε οδηγία να πάνε να παραλάβουν τα παιδιά τους στην πίσω έξοδο. Αργότερα στήθηκε κέντρο επανένωσης των μαθητών με τους γονείς σε κοντινό γήπεδο μπέιζμπολ.

Μια μητέρα που περίμενε την κόρη της δήλωσε ανακουφισμένη όταν έλαβε μήνυμα στο κινητό της από το κορίτσι που τη διαβεβαίωνε ότι είναι ασφαλές.

Πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τα όπλα και τα εκρηκτικά (U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) συμμετέχουν στην έρευνα, ανακοίνωσε η ίδια.

Η κοινότητα Όστιν-Ιστ έχει συγκλονιστεί φέτος από αρκετά επεισόδια στα οποία χρησιμοποιήθηκαν όπλα. Τέσσερις μαθητές του συγκεκριμένου λυκείου έχουν σκοτωθεί μέσα στους τελευταίους μήνες σε τέτοια συμβάντα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Μπιλ Λι, ο κυβερνήτης του Τενεσί, που πριν από μόλις μερικές ημέρες υπέγραψε νόμο που θα επιτρέψει στους πολίτες που κατέχουν νόμιμα όπλα να τα φέρουν χωρίς άδεια από τον Ιούλιο σε δημόσιους χώρες, χαρακτήρισε «τραγικό» και «πολύ δύσκολο» το χθεσινό συμβάν.

Τα τουφεκίδια μέσα σε σχολεία έχουν μετατραπεί σε μάστιγα στις ΗΠΑ μετά το μακελειό στο Κολουμπάιν (Κολοράντο) τον Απρίλιο του 1999.

Από τα μέσα Μαρτίου, στις ΗΠΑ τα mass shootings διαδέχονται το ένα το άλλο – στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια (8 νεκροί), στο Μπόλντερ, στο Κολοράντο (10 νεκροί), στο Όραντζ, στην Καλιφόρνια (4 νεκροί, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 9 ετών). Την περασμένη εβδομάδα, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κατάστημα εταιρείας επίπλωσης για την οποία εργαζόταν στο Τέξας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους έξι προτού συλληφθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, στηλιτεύοντας την «επιδημία» των βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε στοχευμένα μέτρα για την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ