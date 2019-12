Σοκ στην Σκωτία από τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου χορευτή

Το νεαρό αγόρι με το προσωνύμιο «ο επόμενος Μπίλι Έλιοτ» πέθανε ξαφνικά στην Σκωτία.

Η είδηση του θανάτου

«Γύρω στις 03.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 1 Δεκεμβρίου, η αστυνομία εκλήθη έπειτα από τον θάνατο ενός 14χρονου στο σπίτι του στην περιοχή Ισπλανέιντ στο Γκρίνοκ της Σκοτίας. Οι αρχές αναμένεται να εκτιμήσουν τα αίτια του θανάτου, ωστόσο η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ύποπτο. Η αναφορά έχει ήδη κατατεθεί από την αστυνομία» δήλωσε η αστυνομία αστυνομίας στο αμερικανικό δίκτυο E!Online.

Το παιδί – θαύμα

Ο Μπερνς εμφανίστηκε στο παρελθόν στην σειρά εποχής και φαντασίας Outlander, ενώ το 2016 έγινε διάσημος από την συμμετοχή του στην σειρά In Plain Sight, αλλά και το πρόγραμμα του Netflix, One Of Us. Ωστόσο, ο 14χρονος δεν ήταν ένα ακόμη παιδί θαύμα της βιομηχανίας του θεάματος στην τηλεόραση, αλλά και εξαιρετικός χορευτής.

Η θλιβερή ανάρτηση

«Με βαριά καρδιά γράφουμε αυτή την ανάρτηση. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, χάσαμε τον αγαπημένο μας μαθητή Τζακ Μπερνς την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου» ξεκινά η ανάρτηση. «Ο Τζαν ήταν έμπνευση για όλους στην Elite και άγγιξε της καρδιές όλων όσων από εμάς είχαν την χαρά να συνεργαστούν και να χορέψουν μαζί του από το 2012» συνεχίζει η ανακοίνωση της σχολής που φοιτούσε ο μικρός από την Σκωτία.

