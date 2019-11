Επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη -Τρεις τραυματίες

Τρεις είναι οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας απόψε σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης, στην Ολλανδία, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Μια περιοχή κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου, και ελικόπτερα συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και για αυτό έχει αποκλειστεί η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης. Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο ύποπτος που καταζητείται από τις αρχές είναι ένας άνδρας 45-50 ετών, πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φοράει γκρίζα αθλητική φόρμα και μαύρο τζάκετ.

Η επίθεση έγινε την ώρα που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έκαναν τα ψώνια τους, για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις της Black Friday.

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία για την επίθεση που σημειώθηκε γύρω στις 19:45, τοπική ώρα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Βίντεο: Στιγμές αλλοφροσύνης, οι πολίτες τρέχουν να σωθούν

Μόλις οι περαστικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, επικράτησε πανικός. Αρχισαν να τρέχουν για να σωθούν. Αλλοι πολίτες κατέγραψαν σε βίντεο τις στιγμές τρόμου και αλλοφροσύνης και τα ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τα βίντεο:

Μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η ολλανδική αστυνομία μέσω Twitter γνωστοποίησε ότι έναν άντρα περίπου 45-50 ετών, με κασκόλ και γκρι φόρμα τζόκινγκ.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης στη Χάγη

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο είναι πολυσύχναστη και σήμερα έβριθε από κόσμο, λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

Το συμβάν πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά την επίθεση με δύο πολίτες νεκρούς στο Λονδίνο.

