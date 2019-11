Ταϊλάνδη: Νεκρό ελάφι είχε επτά κιλά πλαστικό και σκουπίδια στο στομάχι του

Αντρικά εσώρουχα, πλαστικές σακούλες, φακελάκια στιγμιαίου καφέ, πλαστικά γάντια, ακόμη και μία μικρή πετσέτα βρέθηκαν στο στομάχι του ζώου.

Επτά κιλά πλαστικό και σκουπίδια είχε στο στομάχι του ένα άγριο ελάφι που βρέθηκε νεκρό σε πάρκο στη βόρεια Ταϊλάνδη όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Αντρικά εσώρουχα, πλαστικές σακούλες, φακελάκια στιγμιαίου καφέ, γάντια από καουτσούκ, ακόμη και μία μικρή πετσέτα, ήταν ανάμεσα στα πράγματα, που εντοπίστηκαν στο στομάχι του ζώου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του πάρκου, το ελάφι πρέπει να τρεφόταν με όλα τα παραπάνω «για πολύ καιρό» πριν πεθάνει. Οι αρμόδιοι που εξέτασαν το νεκρό ελάφι, πιστεύουν ότι τα πλαστικά μπλόκαραν το πεπτικό του σύστημα του ζώου, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του, προσέθεσε. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις αιτίες θανάτου του.

Ο θάνατος του αρσενικού ελαφιού προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την αδιαφορία των επισκεπτών του πάρκου, οι οποίοι αφήνουν πίσω τους κάθε λογής απορρίμματα, με καταστροφικές συνέπειες για την άγρια ζωή.

Η διοίκηση του πάρκου ανακοίνωσε την εφαρμογή μέτρων ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι επισκέπτες και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η Ταϊλάνδη είχε ξαναβρεθεί μέσα στη χρονιά στο επίκεντρο για ανάλογο περιστατικό με μωρό ντιγκόνγκ.

Σύμφωνα με την Greenpeace, στην Ταϊλάνδη περίπου 75 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια.

Thai deer found dead with 7kg of ’underwear, plastic bags’ in stomach https://t.co/bNS1NGnITO