Τι συμβαίνει όταν δεν πληρώνει κάποιος εισιτήριο στο μετρό της Νέας Υόρκης

Ενας νεαρός 19 ετών κάθεται μόνος του στη μέση ενός συρμού του μετρό της Νέας Υόρκης με τα χέρια ψηλά ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τον παρακολουθούν την ώρα που σχεδόν μια ντουζίνα αστυνομικοί τον σημαδεύουν με τα όπλα τους.

Δευτερόλεπτα αργότερα οι ένστολοι εισβάλλουν στο τρένο, τον πετούν κάτω, τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες ενώ αυτός φωνάζει στο άναυδο πλήθος «καλέστε την μαμά μου».

Ποιο ήταν, λοιπόν, το «έγκλημα» που είχε διαπράξει; Δεν είχε πληρώσει το εισιτήριο αξίας 2,30 ευρώ. Οι αστυνομικοί τον έψαξαν μήπως έχει πάνω του όπλο αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Η μόνη κατηγορία που μπορούσαν να του προσάψουν ήταν η λαθρεπιβίβαση.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, στον σταθμό Franklin Avenue του Μπρούκλιν και καταγράφηκε από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανάρτησε το επίμαχο βίντεο στο twitter, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.



If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz