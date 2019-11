Aγελάδες που παρασύρθηκαν από τον τυφώνα Ντόριαν στις ΗΠΑ βρέθηκαν ζωντανές σε ερημονήσι

Τρεις αγελάδες, που είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα όταν φούσκωσαν τα νερά εξαιτίας του τυφώνα Ντόριαν, τον Σεπτέμβριο, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, βρέθηκαν ζωντανές σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, να περιφέρονται σε μια αλυσίδα αποτελούμενη από αμμώδη νησιά.



Τα ζώα εντοπίστηκαν πρόσφατα από υπαλλήλους του εθνικού πάρκου του Κέιπ Λουκάουτ, δυόμισι μήνες αφότου εξαφανίστηκαν όταν ο τυφώνας κατηγορίας 1 έπληξε τα παράλια της Βόρειας Καρολίνας.



Οι αγελάδες κατάφεραν να κολυμπήσουν 6-10 χιλιόμετρα στη θάλασσα μέχρι που οι οπλές τους πάτησαν και πάλι σε στέρεο έδαφος: ένα ακατοίκητο νησάκι με αμμόλοφους και αραιή βλάστηση που ανήκει στην αλυσίδα των Άουτερ Μπανκς, σύμφωνα με την εφημερίδα Charlotte Observer.



Αυτά τα νησάκια σχηματίζουν μια αλυσίδα που εκτείνεται σε 300 χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Καρολίνας.



Οι τρεις αγελάδες ζούσαν ελεύθερες σε μια ιδιωτική φάρμα, στο νησί Σίνταρ. Ο τυφώνας Ντόριαν, που έπληξε την περιοχή στις 6 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε ένα «μίνι τσουνάμι», σκοτώνοντας περίπου 30 ζώα. Πολλά από αυτά είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα.



Ο ιδιοκτήτης τους, ο Γούντι Χάνκοκ, αναγνώρισε τις αγελάδες οι οποίες θα επιστρέψουν και πάλι στο λιβάδι τους, αυτή τη φορά με το πλοίο, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πάρκου.

