Προτίμησαν να βγάλουν βίντεο:16χρονος μαχαιρώθηκε αβοήθητος μπροστά στα μάτια συμμαθητών του

Τραγική κατάληξη για έναν 16χρονο καυγάς κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο στο Nassau County στη Νέα Υόρκη. Ένας μαθητής μαχαιρώθηκε στο στήθος και έκπληξη προκαλεί πως το περιστατικό έγινε στα μπροστά στα μάτια δεκάδων νεαρών που κοιτούσαν και κατέγραφαν με το κινητό τους το γεγονός, χωρίς κανένας να σπεύσει να βοηθήσει.

Ο Khaseen Morris πέθανε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε αμέσως μετά τον τραυματισμό του.

Την ίδια ώρα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού στον 18χρονο Tyler Flach.

Ο ντετέκτιβ Stephen Fitzpatrick σε δηλώσεις του είπε πως ο τσακωμός έγινε για τα «μάτια» μιας γυναίλας.

«Για να κανονίσουν ποιος θα βγει μαζί της και να ξεκαθαρίσουν με ποιους θα έκανε παρέα».

Η κοπέλα, ωστόσο, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν.

Ο ίδιος εκτιμά πως ο τσακωμός έγινε μπροστά σε 50 με 70 παιδιά.

«Στέκονταν εκεί και δεν βοήθησαν τον Khaseen. Προτίμησαν να βγάλουν βίντεο. Βιντεοσκόπησαν το θάνατό του αντί να τον βοηθήσουν», τόνισε.

Δεκάδες βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησαν στα social media.

Η διευθύντρια του σχολείου στο οποίο πήγαινε ο άτυχος 16χρονος κάλεσε τους γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικύωσης.

Με πληροφορίες από: A New York student was fatally stabbed while onlookers took a video of his suffering

By Madeleine Thompson, CNN