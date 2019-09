Νεκρός στο διαμέρισμά του ο επικεφαλής της διάσημης ροκ μπάντας «The Cars»

Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν βρέθηκε ο 75χρονος αστέρας της ροκ και επικεφαλής της διάσημης ροκ μπάντας The Cars, Ric Ocasek.



Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, δέχθηκε επείγουσα κλήση και αμέσως έσπευσε στο διαμέρισμα του διάσημου ροκ αστέρα, ο οποίος ωστόσο είχε καταλήξει. Η αστυνομία δέχθηκε την κλήση περίπου στις 4 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Οι The Cars είχαν να επιδείξουν μία διεθνή πορεία με διάρκεια μεγαλύτερη της 20ετίας, ιδιαίτερα δε τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Μεγάλες επιτυχίες τους είναι τα «Just What I Needed», «Shake It Up» και «Drive», αλλά και δεκάδες άλλα άλμπουμ που έκαναν τον γύρο του κόσμου και χάρισαν στο συγκρότημα μία θέση στο Rock n’ Roll Hall of Fame.



O Ric Ocasek ήταν παντρεμένος με το μοντέλο και ηθοποιό Paulina Porizkova, η οποία το 2018, πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι χώρισαν, μετά από 28 χρόνια γάμου.

[protothema.gr]