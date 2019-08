Γνωστός ράπερ τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη ληστεία

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της ένοπλης ληστείας κατά του γνωστού ράπερ Mist, ενώ απολάμβανε τις διακοπές του σε πολυτελές θέρετρο της Πορτογαλία, με τους κλέφτες να τον πυροβολούν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Οι Αρχές έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου διαπίστωσαν πως είχαν κλαπεί όλα τα υπάρχοντα του ράπερ.

Σε δημοσίευμα του metro.co.uk αναφέρεται ότι ο ράπερ τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση για να αφαιρεθεί η σφαίρα, στο νοσοκομείο του Faro. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Η καριέρα του Mist

Έκανε ντεμπούτο το 2016 με τον δίσκο «M I S to the T» και αμέσως το άλμπουμ σκαρφάλωσε στο νούμερο 75 των βρετανικών charts. To 2018 κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο του και η... απογείωση δεν άργησε να έρθει. Το «Diamond in the dirt» έκανε πάταγο, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 4 στα βρετανικά charts, μένοντας εκεί για 6 εβδομάδες.

Ο Mist θεωρείται ως το νέο μεγάλο όνομα στην ραπ και την τραπ μουσική και ήδη έχει το δικό του fan club.

[ethnos.gr]