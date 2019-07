Νέα θύματα, ρεκόρ ζέστης στη Γαλλία, φωτιά στην Καταλονία

Με τους 46 βαθμούς Κελσίου «φλερτάρει» ο υδράργυρος στη Γαλλία σήμερα, την πέμπτη ημέρα του πρωτόγνωρου κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας θύματα σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία αλλά και μια πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτα στην Καταλονία

Για πρώτη φορά από την έναρξη των μετεωρολογικών καταγραφών τον 19ο αιώνα, η Météo-France κατέγραψε το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας, 45,9 βαθμούς Κελσίου στο διαμέρισμα του Γκαρ, στον γαλλικό νότο, μία από τις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε «κατάσταση κόκκινου συναγερμού» για τον καύσωνα, τη μέγιστη βαθμίδα.

Αυτό το ρεκόρ, που καταρρίπτει εκείνο των 44,1 βαθμών Κελσίου τον Αύγουστο του 2003 στο ίδιο διαμέρισμα, καταγράφηκε το απόγευμα (16.20 τοπική ώρα), διευκρινίζει το γαλλικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, που συγκρίνει αυτήν τη θερμοκρασία με εκείνη «που αναμένουμε σε μια φυσιολογική ημέρα του Αυγούστου στην Κοιλάδα του Θανάτου», στην Καλιφόρνια.

Πέντε θάνατοι από τη Δευτέρα στην Ευρώπη

Όπως μεταδίδουν σήμερα ιταλικά ΜΜΕ, ο πέμπτος νεκρός αυτού του καύσωνα που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένας 60χρονος εργάτης, που ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ εργαζόταν σε μια σκαλωσιά στο Ρίμινι, στις ακτές της Αδριατικής.

Στη δυτική Γαλλία καταγράφηκε ο τέταρτος νεκρός: ένας 33χρονος στεγοποιός λιποθύμησε ενώ εργαζόταν σε μια στέγη κοντά στη Ρεν, με τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς υπό σκιάν.

Στην Ισπανία, όπου ο υδράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ένας 17χρονος που έκανε αγροτικές εργασίες στην Ανδαλουσία πέθανε από θερμοπληξία, σύμφωνα με τις αρχές.

Κι ένας 93χρονος άνδρας κατέρρευσε χθες το βράδυ, ενώ περπατούσε στο κέντρο της πόλης Βαγιαδολίδ (βόρεια Ισπανία). Πέθανε από «ηλίαση», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου της τοπικής αστυνομίας.

Ο πρώτος νεκρός αυτού του καύσωνα, ένας 72χρονος άστεγος, καταγράφηκε την Πέμπτη στο Μιλάνο, στην Ιταλία.

Το όριο των 45 βαθμών Κελσίου ξεπεράσθηκε για πρώτη φορά σήμερα και η αφόρητη ζέστη κάνει την Ευρώπη να ασφυκτιά και κινητοποιεί τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, την πέμπτη ημέρα του πρωτόγνωρου κύματος καύσωνα που κλονίζει τη Γηραιά Ήπειρο.

Νωρίτερα το απόγευμα στη Γαλλία, για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η καταγραφή της θερμοκρασίας τον 19ο αιώνα, τα θερμόμετρα έδειξαν σήμερα 45,1 βαθμούς Κελσίου στη Βιλβιέιγ, στον νομό Γκαρντ (νότια).

«45,1 βαθμοί Κελσίου στη Βιλβιέιγ στις 15:00, η πρώτη φορά που το όριο των 45 βαθμών Κελσίου ξεπερνιέται στη Γαλλία», έγραψε ο μετεωρολόγος Ετιέν Καπικιάν στο Twitter. Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας του Αυγούστου 2003 (44,1 βαθμοί Κελσίου), με τους 15.000 θανάτους στη χώρα, είχε ήδη καταρριφθεί νωρίτερα σήμερα στο Καρπαντρά, με 44,3 βαθμούς Κελσίου.

Στους δρόμους των πόλεων της νότιας Γαλλίας, οι ηλικιωμένοι αναζητούσαν σκιά από τις 8 το πρωί όταν βγήκαν από νωρίς για τα ψώνια τους. «Πήγα στο άνοιγμα, ο ήλιος ήδη καίει και νιώθουμε τη ρύπανση» εξήγησε από το Μοντπελιέ η 81χρονη Σουζέτ Αλέγκρ.

«Κατόπιν θα επιστρέψω και θα οχυρωθώ στο σπίτι μου, θα κλείσω τα παράθυρα και τα παραθυρόφυλλα και θα ανοίξω κλιματιστικό» περιγράφει η 81χρονη Γαλλίδα, που «άντεχε πάντα τη ζέστη» όμως φοβάται ότι αυτός «ο καύσωνας θα είναι το τέλος του κόσμου».

Με προέλευση από τη Σαχάρα, ο καυτός αέρας ωθεί τον υδράργυρο σε ύψη πρωτόγνωρα έως σήμερα: πρόκειται για «τιμές που δεν καταγράφηκαν ποτέ» στη μητροπολιτική Γαλλία, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Οι γαλλικές αρχές έθεσαν τέσσερα διαμερίσματα του γαλλικού νότου, για πρώτη φορά, σε «κόκκινο συναγερμό», ένα επίπεδο που επιβάλλει, μεταξύ άλλων την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και ενισχυμένα προληπτικά μέτρα για τον ευάλωτο πληθυσμό.

Στάχτη 65.000 στρέμματα στην Καταλονία

Οι 34 από τις 50 επαρχίες της Ισπανία έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά, κυρίως η Καταλονία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια φωτιά που έχει μετατράψει σε στάχτη 65.000 στρέμματα.

Αν και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να περιορίσουν τις φλόγες, το έργο τους είναι περίπλοκο καθώς τα θερμόμετρα δείχνουν 44 βαθμούς κελσίου και «τα ποσοστά της υγρασίας είναι πολύ χαμηλά».

Δύναμη 400 πυροσβεστών συμμετείχε όλη την περασμένη νύκτα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και από νωρίς το πρωί, πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα ξεκίνησαν τις πτήσεις στην προσπάθεια ελέγχου της φωτιάς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας Μικέλ Μπουχ έχει προειδοποιήσει ότι σήμερα είναι «το απόγειο του κύματος καύσωνα» με θερμοκρασίες άνω των 40 ° C, συμβουλεύοντας τον πληθυσμό να αυξήσει στο μέγιστο τα προληπτικά μέτρα.

Στη Γαλλία, ένα παιδί 6 ετών από την Συρία τραυματίσθηκε σοβαρά αφού κτυπήθηκε από πίδακα που προκάλεσε το άνοιγμα πυροσβεστικού κρουνού.

Τη χθεσινή ημέρα καταρρίφθηκε σειρά ρεκόρ στην Ευρώπη: 38,9 ° C στην Τσεχία, 38,6 ° C στην Γερμανία, 38,2 ° C στη Πολωνία, 43,5 ° C στη νότια Γαλλία.

Στην βόρεια Ιταλία αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 40 ° C στο Πιεμόντε, 39 ° C στην Γένοβα και στην Τοσκάνη. Ενας 72χρονος άστεγος βρέθηκε σήμερα νεκρός στο Μιλάνο.

Προειδοποιώντας ότι αυτά τα επεισόδια καύσωνα θα επαναλαμβάνονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από το Τόκιο ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή της κοινωνίας και των πρακτικών της. «Οφείλουμε να αλλάξουμε την οργάνωσή μας, τον τρόπο εργασίας μας...να κτίζουμε διαφορετικά...»

[thetoc.gr]