Σάλος στις ΗΠΑ για δάσκαλο που έβαζε μαύρους μαθητές να υποδύονται τους δούλους

Τότε ξεκινούσε η «δημοπρασία» των μαθητών μπροστά σε όλη την τάξη. Η αναπαράσταση αφορούσε το εμπόριο των Αφρικανών δούλων σε λευκούς «ιδιοκτήτες» κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

Ο δάσκαλος απολύθηκε.

Ως αποτέλεσμα των ερευνών, η εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή σημαντικές αλλαγές ώστε να πάψουν να υπάρχουν διακρίσεις και όλοι οι μαθητές να είναι αποδεκτοί και να ενσωματώνονται άμεσα.

Όπως αποκαλύφθηκε από τις Αρχές, ακόμη και πριν το περιστατικό, αρκετοί γονείς είχαν κάνει παράπονα στη διεύθυνση του σχολείου σχετικά με την έλλειψη ευαισθησίας περί ρατσισμού.

Οι κηδεμόνες υποστηρίζουν ότι το σχολείο δεν έκανε τίποτα για να λύσει το πρόβλημα.

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για όλα τα στοιχεία που ήρθαν στο “φως” και δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε όλες τις αλλαγές που επιβάλλουν οι Αρχές» αναφέρει ο διευθυντής του εκπαιδευτικού ιδρύματος από την πλευρά του.

By Harmeet Kaur, CNNi