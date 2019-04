Μέγκαν Μαρκλ: Αυτή είναι η Ελληνίδα γυναικολόγος που θα την ξεγεννήσει [εικόνα]

Οπως αναφέρει η The Sun, η Μέγκαν Μαρκλ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γεννήσει το μωρό της σε νοσοκομείο και όχι στο σπίτι, όπως της πρότειναν οι γιατροί. Πηγές από το παλάτι υποστηρίζουν πης η κλινική του Λονδίνου «Kensington Wing of Chelsea and Westminster Hospital» αποτελεί ιδανική επιλογή. Εκεί, είχε γεννήσει τα δίδυμά της η Αμάλ Κλούνεϊ και πρόκειται για μια κλινική που θυμίζει πεντάστερο ξενοδοχείο.