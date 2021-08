Αυτό είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη

Υπάρχει ένας κήπος στον κόσμο που αποτελείται μόνο από δηλητηριώδη φυτά. Ο επισκέπτης του μπορεί να κάνει ότι θέλει στα 14 στρέμματα που εκτείνεται, εκτός από το να αγγίξει τα φυτά. Και φυσικά ούτε να τα μυρίσει ή να τα γευτεί.

Ο «Κήπος του θανάτου» όπως έχει γίνει γνωστός είναι στην Βόρεια Αγγλία και προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες.

«Αυτά τα φυτά μπορούν να σκοτώσουν» γράφει η επιγραφή στην είσοδο προειδοποιώντας τους επισκέπτες για πρωτόγνωρη εμπειρία.

Μέσα στον κήπο υπάρχουν πάνω από 100 φυτά-δολοφόνοι και είναι δημιούργημα της της Jane Percy, της δούκισσας του Northumberland.

Το 1995, ο Ralph Percy, σύζυγος της Jane Percy, έγινε η δούκας του Northumberland, μια κομητεία στη βορειοανατολική Αγγλία που εκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Σκωτίας, όταν ο αδερφός του, Harry, ο 11ος δούκας του Northumberland, πέθανε απροσδόκητα από υπερβολική δόση αμφεταμινών.

Το Κάστρο Alnwick είναι το γνωστό σε εμάς Hogwarts, καθώς εκεί έγιναν τα γυρίσματα των δύο πρώτων ταινιών του Harry Potter. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως Downton Abbey, The Hollow Crown: The Wars Of The Roses, Star Trek: The Next Generation, Transformers: The Last Knight.

