Απίστευτο περιστατικό: Αρκούδα ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου και μπαίνει μέσα

Ο χειμώνας πλησιάζει και οι αρκούδες έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν να ασφαλή μέρη να περάσουν τη χειμέρια νάρκη τους.

Στο Τάχο της Καλιφόρνια μια οικογένεια τα «έχασε» μόλις ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρωτόγνωρο θέαμα.

Οι οικογένεια είχε παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της όταν ξαφνικά είδα μια αρκούδα να ανοίγει την πόρτα να μπαίνει μέσα.

«Ω! Οχι, οχι!», ακούγεται να λέει μια γυναίκα, την ώρα που η αρκούδα καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα του οχήματος και να μπει μέσα σε αυτό.

Η οικογένεια έπρεπε να βρει τρόπο να καταφέρει έπειτα να βγάλει την αρκούδα από το όχημα.

Ένας άντρας ευτυχώς πήρε την πρωτοβουλία να αναλάβει αυτόν τον δύσκολο άθλο.

