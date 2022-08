Κύπρος: Ανακαλύφθηκε νέο στέλεχος HIV – Μωσαϊκό τεσσάρων στελεχών του ιού HIV-1

Eπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Εργαστήριο HIV του Λος Aλαμος στο Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακάλυψαν μετά από έρευνα το νέο στέλεχος ανασυνδυασμένου ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1), που ονομάστηκε CRF91_cpx (στη φωτογραφία του Reuters/Athit Perawongmetha, επάνω, δείγμα αίματος κατά τη διάρκεια τεστ ανίχνευσης του ιού HIV-1).

Νέο ανασυνδυασμένο στέλεχος

Το γονιδίωμα του νέου ανασυνδυασμένου στελέχους «είναι ένα μωσαϊκό τεσσάρων στελεχών του ιού HIV-1: CRF02_AG, G, J και U, και τα αποτελέσματα αυτής της ανακάλυψης δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο διεθνές ιατρικό περιοδικό «Virulence» (Taylor & Francis, Ηνωμένο Βασίλειο).

Τι είναι οι ιοί

Οι ιοί είναι μικροσκοπικά μολυσματικά σωματίδια που μπορούν να πολλαπλασιαστούν μόνο μέσα σ’ ένα κύτταρο ξενιστή. Μολύνουν τα ζωντανά κύτταρα ενός οργανισμού και αναλαμβάνουν τους μηχανισμούς του κυττάρου ξενιστή για να πολλαπλασιαστούν.

Ορισμένοι ιοί είναι γνωστό ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πολλές πανδημίες μολυσματικών ασθενειών με την πάροδο των ετών.

Οι αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ανθρώπινες ιογενείς μολυσματικές ασθένειες αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία με καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες παγκόσμιων διαστάσεων.

Ο HIV-1 είναι μεταξύ αυτών των ιών και είναι γνωστό ότι προκαλεί το απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) που έγινε παγκόσμια πανδημία το 1981.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες παγκόσμιες επιδημίες, η επιδημία του HIV-1/AIDS έχει επιμείνει για περισσότερο από 40 χρόνια και συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμια απειλή για την υγεία μέχρι σήμερα.

Τι είναι ο HIV-1

Ο HIV-1 είναι ένας ρετροϊός που επιτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού οδηγώντας σε AIDS.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), από την αρχή της επιδημίας, περίπου 79,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV-1 και σχεδόν 36,3 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η συνδυασμένη αντιρετροϊκή φαρμακευτική θεραπεία (cART) αναπτύχθηκε για να στοχεύει ειδικά τον HIV-1 με εξαιρετική επιτυχία, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της θνησιμότητας μεταξύ των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HIV-1.

Ωστόσο, η γρήγορη γενετική μεταβλητότητα του HIV-1 αποτελεί την πιο εντυπωσιακή πρόκληση για την αποτελεσματική θεραπεία της λοίμωξης HIV-1 και τη δημιουργία προστατευτικού εμβολίου εναντίον της μετάδοσης του ιού.

Η ανακάλυψη στην Κύπρο

«Οι μοριακές έρευνες που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τη Γρηγόρειο Κλινική AIDS του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, οδήγησαν στην ανακάλυψη του νέου ανασυνδυασμένου/χιμαιρικού στελέχους HIV-1».

Το CRF91_cpx ανακαλύφθηκε μεταξύ 14 ατόμων με HIV-1 που διαμένουν στην Κύπρο.

Προς το παρόν, οι επιδημιολογικές αναλύσεις καταδεικνύουν ότι το στέλεχος CRF91_cpx κυκλοφορεί κυρίως μεταξύ κυπρίων ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (Men who have sex with men, MSM), οι οποίοι μολύνθηκαν στην Κύπρο.

Μετά την αρχική ανακάλυψη, συνεχείς φυλογενετικές αναλύσεις οι οποίες διεξάγονται με γονιδιώματα στελεχών HIV-1 που απομονώνονται από νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς στην Κύπρο σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, εντόπισαν δύο ακόμη κύπριους MSM οι οποίοι μολύνθηκαν με το στέλεχος CRF91_cpx.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη μετάδοση αυτού του νέου ανασυνδυασμένου στελέχους HIV-1, CRF91_cpx, στην Κύπρο με άγνωστες προς το παρόν κλινικές εκδηλώσεις.

H ανακάλυψη έγινε από τους επιστήμονες Cicek Topcu και Βασίλη Γεωργίου του Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής τον καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη και τον δρα Brian Thomas Foley του Εθνικού Εργαστηρίου HIV του Λος Αλαμος.

